"Sturm der Liebe": Arzt und Gärtnerin - zwei neue Singles im Fürstenhof

Attraktiv, selbstverliebt, klug: Jo Weil wird ab Folge 4.369 (voraussichtlicher Sendetermin: 14. Februar 2025) die Rolle Yannik Rudloff spielen. Der Arzt übernimmt zeitweise die Praxis von Dr. Michael Niederbühl, der nach einem Heilmittel für seine Krankheit sucht.

Yannik ist ein engagierter Arzt und ihm liegt viel an seinen Patientinnen und Patienten. Schon im Studium hat er seine Frau kennengelernt, die beiden heirateten und bekamen zwei Kinder. Im Krankenhaus suchte sich der charmante Mediziner neue Abenteuer und wurde mit seinen Affären erwischt. Nicht nur sein Ruf, sondern auch seine Ehe ist zu Bruch gegangen. Deshalb zieht es den Hamburger in den Süden Deutschlands, um ein neues Leben zu beginnen.

Jo Weil: "Selten zuvor bin ich auf derart viel Herzlichkeit bei einem Team gestoßen - vor, wie auch hinter der Kamera. Ich habe bereits viele Jahre Daily-Erfahrung - doch die Arbeit beim Sturm ist eine ganz besondere. Große Gefühle in tollen Geschichten und das alles an den schönsten Drehorten Bayerns. Yannik ist loyal, geradlinig, hat Humor und viel Empathie - eine gute Mischung für einen Arzt. Auch wenn er gelegentlich etwas überheblich wirken kann, hat er das Herz am rechten Fleck und ist vor allem ein Romantiker; gerade, wenn es um seine Traumfrau geht."

Jo Weil wurde in Frankfurt am Main geboren. Während seiner Schauspielausbildung in Köln bekam Jo Weil seine erste durchgehende Rolle in der ARD-Serie "Verbotene Liebe". Als Oliver "Olli" Sabel wurde er zum Publikumsliebling und erhielt zweimal hintereinander den Soap Award als beliebtester Schauspieler. Inzwischen stellt er sein Können in zahlreichen weiteren TV- und Filmproduktionen, darunter "Tatort", "Rote Rosen", "Soko Müchen", "Die Rosenheim-Cops" unter Beweis. Auch auf der Bühne schlüpfte Jo Weil schon in die unterschiedlichsten Rollen, unter anderem als der Titelheld in "Bodyguard - Das Musical". Weiterhin arbeitet er als Autor, Moderator, Sprecher und Model.

Introvertiert, empathisch, selbsthinterfragend: Johanna Graen schlüpft ab Folge 4.346 (voraussichtlicher Sendetermin: 7. Januar 2025) in die Rolle von Fanny Schätzl.

Fanny kommt an den Fürstenhof, um ihren Cousin Erik zu besuchen. Dieser versucht, sich von ihr fernzuhalten, weil sich die beiden früher nicht gut verstanden haben. Die junge Frau wurde in ihrer Teenagerzeit von ihrem Vater enttäuscht, der ein Doppelleben führte. Nun hat sie Angst vor Ablehnung und ihre besten Freunde sind ihre Pflanzen. Davon bringt Fanny auch einige mit nach Bichlheim. Ob die neue Gärtnerin vom Fürstenhof auch bald menschliche Freunde findet?

Johanna Graen: "Beim 'Sturm der Liebe' herrscht trotz des hohen Pensums eine Wohlfühlatmosphäre am Set. Fanny ist eine sehr feinfühlige Person, die vorsichtig und dennoch neugierig durch die Welt geht. Trotz großer Rückschläge in der Vergangenheit, steht sie immer wieder auf und geht weiter ihren Weg. Ich freue mich Fanny bei ihren neuen Erlebnissen zu begleiten und mit ihr zu wachsen."

Johanna Graen, geboren in Bad Reichenhall, wuchs in Worms auf. Nach ihrem Bachelorstudium in Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Uni Wien schloss sie ihre Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut Berlin ab. Von 2020 bis 2023 folgte ein Festengagement am Theater Paderborn. Auch in Produktionen wie dem Fernsehfilm "Theresa Wolff - Der schönste Tag", sowie den Kinofilmen "Distanz" und "Therese" war die Schauspielerin bereits zu sehen.

"Sturm der Liebe" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Geschäftsführer (Content) Bavaria Fiction und Gesamtleitung 'Sturm der Liebe'": Marcus Ammon; Ausführender Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Telenovela wird nach den Ökologischen Standards der Filmbranche produziert und trägt seit 2022 das Label "Green Motion". Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfahrt (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler.

