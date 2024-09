Rhino Rescue

Rhino Rescue markiert den Welt-Erste-Hilfe-Tag mit der Einführung von Outdoor-spezifischen Erste-Hilfe-Sets

Anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tages am 14. September, der unter dem Motto „Erste Hilfe und Sport" steht, hat Rhino Rescue, die renommierte Marke für professionelle Erste Hilfe, stolz das Rhino Rescue Outdoor-Erste-Hilfe-Set vorgestellt. Mit dem Ziel, die Sicherheit zu erhöhen und professionelle Erste-Hilfe-Sets für Outdoor-Sportler bereitzustellen, umfasst diese Serie fünf spezialisierte Sets, die für die besonderen Anforderungen verschiedener Outdoor-Szenarien entwickelt wurden.

Darüber hinaus hat die Marke die „Safety Pioneer"-Challenge ins Leben gerufen, um die Öffentlichkeit daran zu erinnern, immer auf das Unerwartete vorbereitet zu sein. Diese Initiative zielt darauf ab, Outdoor-Sportler zu motivieren, ihr Bewusstsein für Erste Hilfe zu schärfen. Diese Initiative zielt auch darauf ab, einen umfassenden Schutz für Outdoor-Fans zu bieten, um ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden bei allen Ausflügen zu gewährleisten.

Jenny Lee, Geschäftsführerin von Rhino Rescue, hob die Strategie des Unternehmens hervor, seine Produktpalette zu erweitern und über die traditionellen Traumasets für Ersthelfer hinauszugehen, um Angebote zu schaffen, die auf den Alltag von Personen zugeschnitten sind, die Outdoor-Aktivitäten nachgehen. „Unsere intensive Zusammenarbeit mit professionellen Ersthelfern in den letzten zehn Jahren hat die Notwendigkeit maßgeschneiderter Erste-Hilfe-Lösungen für Zivilisten unterstrichen. Diese neuen Produktlinien veranschaulichen das Engagement unserer Marke, einem breiteren Publikum wichtiges Wissen und Fähigkeiten im Bereich Erste Hilfe zu vermitteln, um sich proaktiv vor unvorhergesehenen Vorfällen zu schützen", sagte Lee.

Details zur neuen Produktpalette

Die Produktpalette ist in zwei Serien unterteilt, die jeweils auf leichte Tragbarkeit und effiziente Organisation ausgerichtet sind. Die Rhino Rescue Ultralight First Aid Kit-Serie und die Rhino Rescue QuickFind First Aid Kit-Serie bieten zusammen fünf verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Farboptionen, die ein vielfältiges Publikum ansprechen, von Wanderern, Läufern und Radfahrern bis hin zu begeisterten Campern, die eine spezielle Ausrüstung benötigen. Die Ultralight-Serie aus 40D-Nylon sorgt für ein federleichtes Design, während die QuickFind-Serie aus 210D-Nylon für eine organisierte und transparente Aufbewahrung sorgt, die es dem Benutzer ermöglicht, seine wichtigsten Utensilien schnell und einfach zu finden.

Die Ultralight-Serie und die QuickFind-Serie bieten verschiedene Konfigurationen, die von grundlegenden Erste-Hilfe-Artikeln bis hin zu umfassenden Vorräten reichen und auf verschiedene Outdoor-Situationen zugeschnitten sind.

Engagement im Rahmen der „Safety Pioneer"-Challenge:

Zeitgleich mit der Produkteinführung findet die „Safety Pioneer"-Challenge statt, bei der Outdoor-Enthusiasten eingeladen sind, ihre persönliche Notfallausrüstung und ihre bevorstehenden Abenteuerpläne in den sozialen Medien zu teilen. Die Teilnehmer sollten die Hashtags #RhinoRescue und #WorldFirstAidDay auf verwenden, um die Chance zu haben, eines der zehn neuen Erste-Hilfe-Sets aus diesem erweiterten Sortiment zu gewinnen. Am 20. September werden auf den offiziellen Social Media Kanälen von Rhino Rescue die Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben. Bleiben Sie dran für die große Enthüllung!

Laut dem 2024 Outdoor Participation Trends Report (Bericht über die Trends bei der Teilnahme an Outdoor-Aktivitäten) ist die Zahl der Outdoor-Enthusiasten deutlich gestiegen. Im Jahr 2023 wurde ein Anstieg der Teilnehmer um 4,1 % verzeichnet, was eine bahnbrechende Gesamtzahl von rund 175,8 Millionen Personen bedeutet – das entspricht etwa 57,3 % der US-Bevölkerung, die aktiv die Natur genießen. Trotz dieses wachsenden Interesses stellen wiederkehrende Risiken wie verstauchte Knöchel und Dehydrierung weiterhin eine Herausforderung dar. Daher wurde die Produktpalette entwickelt, mit der diese weit verbreiteten Gefahren im Freienerfolgreich bewältigt werden können.

Die Mission von Rhino Rescue besteht darin, sicherzustellen, dass jeder, von Outdoor-Enthusiasten bis hin zu Ersthelfern, Zugang zu zuverlässigen und wirksamen Erste-Hilfe-Produkten hat. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in die Lage zu versetzen, Notfälle selbstbewusst zu bewältigen, egal wo sie sich befinden. Und es gibt aufregende Neuigkeiten: Mitte September werden die Erste-Hilfe-Sets für Outdoor-Aktivitäten vorgestellt, damit die Öffentlichkeit für jedes Abenteuer gerüstet ist. Weitere Einzelheiten und Updates finden Sie unter https://rhinorescuestore.com/collections/outdoor.

Bleiben Sie sicher, bleiben Sie vorbereitet mit Rhino Rescue.

