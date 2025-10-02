Lidl

Preise al dente: Lidl serviert Pasta zum Sparpreis

Spaghetti, Penne & Co. sind jetzt bis zu 13 Prozent günstiger

Bad Wimpfen (ots)

Nudeln sind schnell zubereitet, gehören zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln und kommen in vielen Haushalten regelmäßig auf den Tisch. Pro Jahr konsumiert jeder Deutsche rund 9,7 Kilogramm Nudeln[1], wobei jeder Dritte am liebsten die Spaghetti auf dem Teller hat[2]. Lidl in Deutschland unterstreicht erneut seine Vorreiterrolle und senkt ab sofort dauerhaft die Preise für Nudeln. Ab Donnerstag, 02.10.2025, sind die Nudelsorten Spaghetti, Penne Rigate, Fusilli, Maccaroni und Linguine der Eigenmarke "Combino" deutschlandweit für 0,69 Euro erhältlich.

Damit gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter und verdeutlicht einmal mehr seinen Anspruch, den Kunden stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Lidl-Preis anzubieten.

Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

Diese Pasta-Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:

Combino Spaghetti, 500 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 1,38 Euro/ Kilogramm) statt 0,79 Euro

(Grundpreis: 1,38 Euro/ Kilogramm) statt 0,79 Euro Combino Spaghetti XXL, 1 Kilogramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 1,29 Euro/ Kilogramm) statt 1,49 Euro

(Grundpreis: 1,29 Euro/ Kilogramm) statt 1,49 Euro Combino Penne Rigate, 500 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 1,38 Euro/ Kilogramm) statt 0,79 Euro

(Grundpreis: 1,38 Euro/ Kilogramm) statt 0,79 Euro Combino Fusilli, 500 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 1,38 Euro/ Kilogramm) statt 0,79 Euro

(Grundpreis: 1,38 Euro/ Kilogramm) statt 0,79 Euro Combino Fusilli XXL, 1 Kilogramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 1,29 Euro/ Kilogramm) statt 1,49 Euro

(Grundpreis: 1,29 Euro/ Kilogramm) statt 1,49 Euro Combino Tortiglioni oder Farfalle XXL, 1 Kilogramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 1,39 Euro/ Kilogramm) statt 1,55 Euro

(Grundpreis: 1,39 Euro/ Kilogramm) statt 1,55 Euro Combino Maccaroni, 500 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 1,38 Euro/ Kilogramm) statt 0,79 Euro

(Grundpreis: 1,38 Euro/ Kilogramm) statt 0,79 Euro Combino Linguine, 500 Gramm, neu 0,69 Euro (Grundpreis: 1,38 Euro/ Kilogramm) statt 0,79 Euro

[1] Statista, Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft, 2022

[2] YouGov, 2018

