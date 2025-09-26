Lidl

ÖKO-TEST vergibt Bestnoten an Lidl: Gnocchi von Chef Select sind Preis-Leistungs-Sieger

Cien Cremeseife und Kids Shampoo ebenfalls mit "Sehr gut" ausgezeichnet

Bad Wimpfen (ots)

Gnocchi sind vielseitig kombinierbar, beliebt und gelten in Kombination mit Kürbis als perfektes Herbstgericht: Dass der Griff zu den "Chef Select Gnocchi Klassik" die richtige Wahl ist, bestätigt nun die aktuelle ÖKO-TEST-Ausgabe (10/2025). Die Gnocchi auf Kartoffelflockenbasis erhalten die Bestnote "Sehr gut". Während andere Produkte im Test teilweise wegen einem zu hohen Salzgehalt, Pestizidrückständen oder zugesetzte Aromen auffallen, überzeugt das Eigenmarken-Produkt vollumfänglich mit sehr guten Inhaltsstoffen. Mit einem Preis von 1,66 Euro pro 500 Gramm (3,32 Euro/Kilogramm) sind die kleinen Klößchen aus Kartoffeln zudem die günstigsten unter den sehr gut getesteten Produkten.

Auch im Non-Food-Bereich punkten erneut Lidl-Produkte. So erhält die "Cien Cremeseife Milch und Honig" im Test von 43 Flüssigseifen die Bestnote "Sehr gut". Die Seife im umweltfreundlichen Nachfüllpack sticht durch ihre sehr guten Inhaltsstoffen heraus und gehört mit einem Preis von 0,50 Euro pro 500 Milliliter (1,00 Euro/Liter) zu den günstigsten Testsiegern.

Für die Kleinen wurde das "Cien Kids 2in1 Shampoo & Dusche Happy Dinosaur" getestet. Das vegane Duschshampoo überzeugt die ÖKO-TEST-Redaktion ebenfalls mit seinen sehr guten Inhaltsstoffen. Auch die Nachhaltigkeit stimmt: Die Kunststoffflasche besteht zu 74 Prozent aus Recyclingmaterial.

Im Bereich Zahnhygiene erhält die "Dentalux Zahnseide Sensitive Floss, mit aufquellenden Fasern und Minzgeschmack, 2 x 40 m" das Gesamtergebnis "Gut". Im Test haben die Inhaltsstoffe ein gutes Ergebnis erzielt. Lidl-Kunden erhalten die 2er-Packung Zahnseide zu einem Preis von 1,20 Euro (0,02 Euro/Meter) - oder einen Cent pro 0,5 Meter Zahnseide.

Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.

