Lidl

Lidl lässt Butterpreise weiter schmelzen

Lohnt sich: Lidl reduziert die Butterpreise um weitere 16 Prozent

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland unterstreicht seine Rolle als Preissieger und senkt zum vierten Mal in Folge die Preise für Butter in Deutschland. Damit hat der Lebensmitteleinzelhändler die Butterpreise in diesem Jahr bereits um bis zu 90 Cent reduziert. Ab Freitag, den 26.09.2025, ist die "Milbona Deutsche Markenbutter" für 1,49 Euro erhältlich. Darüber hinaus profitieren Kunden von günstigeren Preisen für weitere Butterartikel, Mischstreichfette, eine vegane Butteralternative sowie regional verfügbare Butterartikel.

Damit gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter und bleibt gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen anzubieten.

Lidl verdeutlicht einmal mehr seinen Anspruch, den Kunden als erster Lebensmitteleinzelhändler stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis anzubieten. Deutschlands günstigster Butterpreis - lohnt sich.

Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

Diese Butterartikel und Butteralternativen werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:

Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro

(Grundpreis: 5,96 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro

(Grundpreis: 5,96 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro

(Grundpreis: 5,56 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/ Kilogramm) statt 1,59 Euro

Zusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte [1]:

Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro

(Grundpreis: 5,96 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56 Euro/ Kilogramm) statt 2,19 Euro

(Grundpreis: 7,56 Euro/ Kilogramm) statt 2,19 Euro Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm) statt 2,29 Euro

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

[1] Verfügbarkeit nur regional. Milbona Weidebutter: Filialen der Lidl-Vertriebsgesellschaften Freienbrink, Großbeeren, Kremmen, Bremen, Cloppenburg, Hamburg, Hildesheim, Paderborn, Siek, Wasbek, Westerkappeln, Bernburg, Gera, Radeburg, Rostock. Milbona Süßrahmbutter: Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing, Bietigheim, Dettingen/Iller, Freiburg, Hüfingen, Speyer, Stuttgart, Waldenburg, Bönen, Grevenbroich, Herne, Kamp-Lintfort, Kerpen, Leverkusen, Butzbach, Erlensee, St. Ingbert, Kassel, Koblenz, Siegen, Wöllstein. Ein gutes Stück Bayern: Augsburg, Eggolsheim, München, Straubing. Die Zugehörigkeit einzelner Filialen kann unter www.lidl.de/filialsuche, Seite "Rund um die Filiale", eingesehen werden.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell