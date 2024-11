75 Jahre "Das Haus"

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)

Seit einem Dreivierteljahrhundert geben die LBS-Gruppe und der BurdaVerlag die Bau- und Wohnzeitschrift "Das Haus" heraus - zehn Ausgaben jährlich informieren LBS-Kundinnen und -Kunden rund um das eigene Zuhause und geben praktische Tipps

Erstmals erschien die Zeitschrift "Das Haus" im Jahr 1949. Seitdem haben annähernd 800 Ausgaben Millionen Bausparerinnen und Bausparer mit fundierten Informationen und wertvollen Ratschlägen auf ihrem Weg in die eigenen vier Wände begleitet. "Das Magazin hatte von Anbeginn eine klare Ausrichtung: Es sollte keine Architektur-Zeitschrift für Fachleute sein, sondern ein Ratgeber für bauwillige Privatpersonen - sowohl in Architektur- und Bautechnikfragen als auch in Sachen Baufinanzierung", erläutert Maik Jekabsons, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest, der für die LBS-Gruppe auf Managementebene die Kooperation mit dem BurdaVerlag verantwortet.

Das waren hohe Ansprüche in Zeiten, in denen das Bild der jungen Bundesrepublik von den Zerstörungen der Kriegsjahre samt Wohnungsnot stark geprägt war. Die Gründungslegende der Zeitschrift besagt, dass Senator Franz Burda und der damalige Chef der Stuttgarter LBS, Ludwig Weber, auf einer Wanderung durch das schöne badische Land zu der Erkenntnis gekommen seien, dass der Not mit möglichst vielen Besitzern schmucker Häuschen zu begegnen sei. Und für die Häuslebauer wollten sie gemeinsam etwas tun. Es folgte die Gründung des Kundenmagazins "Das Haus" der Öffentlichen Bausparkassen, aus denen später die Landesbausparkassen wurden. Die Rechnung ging sehr schnell auf, denn im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs stieg auch der Wohlstand - und immer mehr Menschen wollten sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen.

Seit 75 Jahren geht die Zeitschrift "Das Haus" stets mit der Zeit: Wie kaum ein anderes Magazin begleitet "Das Haus" die Entwicklungen rund um das Bauen und Wohnen journalistisch und multimedial. Zusätzlich zum Hauptheft sind bisher weit über 200 Spezialtitel, Sonderhefte und Ideen-Magazine sowie diverse Bücher erschienen. Außerdem richtet die Zeitschrift gemeinsam mit den Landesbausparkassen seit über 40 Jahren den Bauherren-Wettbewerb "Das goldene Haus" aus. Seit fast 30 Jahren informiert mit demselben Nutzwert-Anspruch das Online-Portal www.haus.de - inzwischen auch mit Social Media-Präsenzen, etwa auf Facebook, Instagram oder Pinterest.

"Mit Burda und den Landesbausparkassen haben sich seinerzeit zwei Partner gefunden, deren Geschäftsmodelle bis heute auf Bodenhaftung, Beständigkeit, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit basieren", so der LBS-Vorstand. Auf der einen Seite der inhabergeführte Verlag mit seiner journalistischen Expertise, auf der anderen die Bausparkassen der Sparkassen, die ihren Kundinnen und Kunden einen soliden, sicheren Weg ins eigene Zuhause ebenen.

"Ebenso solide ist das Fundament, auf dem die starke Kooperation der Landesbausparkassen mit dem BurdaVerlag seit 75 Jahren steht. 'Das Haus' ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich eine Medienmarke über Jahrzehnte hinweg mit den Bedürfnissen ihrer Zielgruppen und dem stetigen Wandel der Gesellschaftsgeschichte - rund um die eigenen vier Wände - erfolgreich weiterentwickeln kann", so Elisabeth Varn, CEO BurdaVerlag.

