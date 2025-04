Digitalagentur1

Digitalagentur1 GmbH auf Wachstumskurs: Warum die Menschen dort gern arbeiten

Aichach (ots)

Es gibt nicht viele Unternehmen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Lösungen bieten. DieDigitalagentur1, gegründet 2021 von Manuel Moucka in Aichach, ist eines davon. In einer Branche, die sicher, aber stark unter Druck ist, sorgt das junge Unternehmen für spürbare Entlastung - und wächst dabei rasant.

"Viele Steuerkanzleien wollen digital arbeiten, aber sie kommen im Alltag einfach nicht hinterher", erklärt Moucka. "Der Fachkräftemangel, neue gesetzliche Anforderungen wie die E-Rechnungspflicht ab 2025 und der Druck durch steigende Mandatszahlen machen den Kanzleien zu schaffen. Genau da setzen wir an: Wir helfen, Prozesse zu optimieren, Zeit zu sparen und die Zusammenarbeit mit Mandanten einfacher zu gestalten - mit einem klar strukturierten, digitalen System."

Was als Idee begann, ist heute ein deutschlandweit tätiger DATEV-zertifizierter Marktführer in seiner Nische. Die Kanzleien vertrauen auf die Expertise der Agentur - so sehr, dass sich Digitalagentur1 mittlerweile aussuchen kann, mit welchen Kunden sie zusammenarbeitet. Und weil die Nachfrage steigt, wächst auch das Team. Erst vor zwei Jahren zog die Agentur in moderne Räumlichkeiten in Aichach - im Jahr 2025 wird die Bürofläche bereits um 200 Quadratmeter erweitert.

Wie bei Digitalagentur1 gearbeitet wird

Die Arbeitsweise bei Digitalagentur1 unterscheidet sich deutlich von klassischen Steuerkanzleien oder IT-Dienstleistern. Das Unternehmen setzt auf Struktur, Klarheit und gleichzeitig auf echte Zusammenarbeit. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat ein klar umrissenes Aufgabengebiet, was nicht nur für Orientierung, sondern auch für Sicherheit im Alltag sorgt.

Gleichzeitig lebt das Team von einer offenen Kultur: Ideen dürfen eingebracht werden, werden gehört und gemeinsam diskutiert. Die Hierarchien sind bewusst flach gehalten - alle ziehen an einem Strang. Es herrscht einlockerer, aber respektvoller Umgang,der von Vertrauen, Eigenverantwortung und Teamgeist geprägt ist.

"Uns war von Anfang an wichtig, dass Menschen hier in einem Umfeld arbeiten, in dem sie sich entwickeln können", sagt Manuel Moucka. "Wer bei uns startet, wird strukturiert eingearbeitet und bekommt alles an die Hand, was er oder sie braucht. Wir erwarten keine Alleskönner - aber wir fördern alle, die Lust haben, etwas zu bewegen."

Auch die Arbeitsumgebung trägt ihren Teil dazu bei. Die Agentur liegt mitten in Aichach,nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Für Autofahrer gibt es direkt vor der Türkostenlose Parkplätze.In der Umgebung findet man alles, was man für den Alltag braucht: Apotheke, Ärzte, Bäcker, Cafés und Restaurants - ideal für eine abwechslungsreiche Mittagspause oder den schnellen Weg nach Feierabend.

Wer sich für eine Stelle bei Digitalagentur1 interessieren sollte

Digitalagentur1 richtet sich mit seinen Stellenangeboten ganz bewusst nicht nur an klassische IT-Fachkräfte - im Gegenteil: Die Digitalagentur1 bietet Chancen für Quereinsteiger, Branchenwechsler, Wiedereinsteiger, Steuerfachleute und alle, die sich in einer stabilen Branche beruflich neu orientieren möchten.

Wer zum Beispiel aus einer Steuerkanzlei kommt, wird sich inhaltlich schnell zurechtfinden - und gleichzeitig dieEntlastung von Fristen, Mandatsdruck und Überstundenspüren, die den Berufsalltag dort oft belasten. "Viele unserer Kolleginnen und Kollegen waren früher in Kanzleien tätig", erzählt Moucka. "Sie wollten weiter in der Branche arbeiten, aber ohne den Stress. Bei uns finden sie genau das."

Auch wer aus dem Einzelhandel, dem Bürobereich oder dem Vertrieb kommt, ist willkommen. IT-Vorkenntnisse sind nicht notwendig - entscheidend ist der Wunsch zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Besonders im Vertrieb sucht Digitalagentur1 derzeit Verstärkung: Menschen, die Spaß daran haben,den ersten Kontakt zu Kanzleien herzustellen, zuzuhören, Fragen zu stellen und potenzielle Kunden zu begeistern.

Ebenso werden Talente für das Marketing gesucht - kreative Köpfe, die Reichweite aufbauen und die Sichtbarkeit der Agentur mitgestalten. Im Projektmanagement sind Organisationstalente gefragt, die gerne den Überblick behalten und Dinge ins Ziel bringen. Wer lieber im Hintergrund unterstützt, findet im Backoffice oder der Verwaltung eine solide, strukturierte Aufgabe mit viel Verantwortung. Und auch in der Beratung ist Platz für Menschen, die Freude daran haben, Lösungen zu entwickeln und Kanzleien bei der Umsetzung zu begleiten.

"Wo heute eine Person sitzt, kann morgen schon ein ganzes Team entstehen", sagt Moucka. "Wir wachsen schnell - aber bewusst. Wer bei uns Leistung bringt und mitzieht, bekommt die Möglichkeit, mehr Verantwortung zu übernehmen und mit der Firma zu wachsen."

Übrigens: Wer sich vor einer Bewerbung erst ein Bild machen will, kann sich auf dem Karriere-YouTube-Kanal von Digitalagentur1 umsehen. Dort berichten echte Mitarbeitende, wie sie den Einstieg erlebt haben, was ihre Aufgaben sind und wie der Alltag im Team wirklich aussieht - ungefiltert, ehrlich und auf Augenhöhe.

Bereit für den nächsten Karriereschritt und auf der Suche nach einer Stelle, die nicht nur abwechslungsreich und zukunftssicher ist, sondern auch echte Entwicklungschancen bietet? Dann bewerben Sie sich jetzt bei der Digitalagentur1 GmbH und starten Sie mit uns durch!

Original-Content von: Digitalagentur1, übermittelt durch news aktuell