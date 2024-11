3sat

"Kaminer inside: Brauchtum": Zum 3sat-Jubiläum begibt sich Wladimir Kaminer auf eine amüsante Reise in die 3sat-Länder

40 Jahre 3sat – der gemeinsame Kultur- und Wissenschaftskanal von ZDF, ARD, ORF und SRG im deutschsprachigen Raum feiert am 1. Dezember 2024 seinen 40. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums reist der Schriftsteller Wladimir Kaminer für "Kaminer Inside" durch die 3sat-Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Neugierig und mit wachem Entdeckergeist mischt er sich unters Volk und hat seinen ganz eigenen Blick auf die Bräuche und Traditionen der Länder. Zu sehen sind alle drei Folgen von "Kaminer Inside: Brauchtum" am Samstag, 7. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr in 3sat und bereits am Samstag, 30. November 2024, ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek.

"Kaminer Inside: Brauchtum in Deutschland" 3sat: Samstag, 7. Dezember 2024, 20.15 Uhr Welche Bräuche und Traditionen gibt es in Deutschland, was ist ein typisch deutsches Ritual und braucht es im Jahr 2024 diese Traditionen wirklich noch? Fragen für Wladimir Kaminer, der in "Kaminer Inside" quer durchs Land reist und sich ein Bild macht vom deutschem Brauchtum. Eine wilde Reise durch Deutschland, von Nord nach Süd und von Ost nach West, die Wladimir Kaminer vom Plattln und Dirndldrahn im bayerischen Greimharting, über die Walpurgisnacht im Harz und das Hergisdorfer Dreckschweinfest bis zum Schützenfest mit Königskrönung in Neuss am Rhein führt. Es wird getanzt, geschossen, geritten, getrunken, gekrönt und zwischendrin wird es auch mal richtig schmutzig. Am Ende kommt Kaminer zu dem Schluss: die Deutschen können sehr gut feiern.

"Kaminer Inside: Brauchtum in Österreich" 3sat: Samstag, 7. Dezember 2024, 21.00 Uhr Auch auf Österreich-Tour lernt Wladimir Kaminer die unterschiedlichsten Bräuche, Riten und Traditionen kennen: In der Wiener Hofburg besucht er den Jägerball, lernt in der legendären Tanzschule Elmayer das Walzieren und lässt sich bei den Trachtenexpertinnen Anna und Gexi Tostmann stilgerecht einkleiden. Im oberösterreichischen Mühlviertel trifft der 3sat-Reisende die Maibaum Crew und stiehlt mit der Truppe einen der Maibäume: ein Brauch, der ausnahmsweise strafrechtlich geduldet ist. Bei den Haller Salzteufeln lernt der Autor was es braucht, um sich in einen typischen Krampus zu verwandeln, in Bad Ischl erlebt er bei den "Kaisertagen" einen Hauch Monarchie und Nostalgie, und er erfährt wie die Wahl einer Kürbisbürgermeisterin oder eines Kürbisbürgermeisters in Preding abläuft. In dieser Folge wird getanzt, gestohlen, erschreckt und vor allem: sich verkleidet. Eine spannende und amüsante Reise durch die Alpenrepublik.

"Kaminer Inside: Brauchtum in der Schweiz" 3sat: Samstag, 7. Dezember 2024, 21.45 Uhr Wladimir Kaminer meinte die Schweiz gut zu kennen, durch zahlreiche Lesungen und Dreharbeiten. Doch was er für diesen Film neu entdecken durfte, hat ihn völlig überrascht: Die Schweiz ist ein Land von Spielerinnen und Spielern. Wer hätte das gedacht? In der Tat haben viele Bräuche und Traditionen in der Schweiz etwas Spielerisches. Kaminer lernt sie in seiner unnachahmlichen Art kennen und kommt auch mal an seine körperlichen Grenzen. Darüber hinaus staunt er nicht schlecht, dass ausgerechnet in der Alpenrepublik jedes Jahr Königinnen gegeneinander kämpfen, und er erlebt in Zürich eine Weltpremiere. Weitere Folgen aus der 3sat-Reihe "Kaminer Inside" https://www.3sat.de/kultur/kaminer-inside.

