KonTent Champion

Pinot and Rock Festival: Ein Genuss für alle Sinne am Rhein

Bild-Infos

Download

Freiburg/Breisach (ots)

Vom 4. bis 7. Juli verwandelt sich der idyllische Fritz-Schanno-Park in Breisach in ein Paradies für Musik- und Weinfans. Das Pinot and Rock Festival verspricht ein einmaliges Erlebnis, bei dem hochkarätige Musik-Acts, exquisite Weine und kulinarische Köstlichkeiten aufeinandertreffen.

Das weitläufige Festivalgelände bietet zahlreiche Attraktionen und Bereiche zum Erkunden. Die Hauptbühne (Badenbühne) wird internationale Topstars wie Peter Fox, Die Fantastischen Vier, die Scorpions, Alice Cooper und Sarah Connor beherbergen. Die Kaiserstuhlbühne dient als Plattform für Nachwuchstalente und regionale Künstlerinnen und Künstler.

Festivalgäste können unter großen Bäumen sitzen, Freunde treffen und die kulinarischen und musikalischen Highlights des Festivals genießen. "Ein wunderschöner Sonnenuntergang am Rheinufer, ein Glas erstklassigen Weins in der Hand und großartige Musik im Ohr - so werden wir beim Pinot and Rock eine einmalige Stimmung schaffen", so Fritz Keller voller Vorfreude. Der Initiator des Festivals betont: "Die Liebe zur Musik, zum Essen und zum Wein - das alles bringen wir hier zusammen. Wein und Essen sind Kultur, genauso wie gute Musik. Das Pinot and Rock verbindet all diese Elemente zu einem unvergesslichen Genussfest."

Mit täglich bis zu zwölftausend erwarteten Gästen setzt das Pinot and Rock Festival neue Maßstäbe. Das Line-up des Festivals umfasst dabei Weltstars und regionale Newcomer. Auf den beiden Bühnen treten neben Peter Fox, Die Fantastischen Vier, Suzi Quatro, den Scorpions, Alice Cooper und Sarah Connor auch Alli Neumann, Joris, Nico Santos, Black Sea Dahu, NESS, Schorl3, Aisha Vibes, Milky Chance, Zartmann, Paula Dalla Corte, Tulpe, King Kong Kicks, Oceansides, Rosaly, The Astronaut & The Fox, The Common Carpets, Fisherman's Fall, Ralf Hartmann & Band, Jannik Freestyle, Tom Belz, TöFs Rappelkiste, Sarah Bugar, Bahar, United Strangers und, beim Blasmusik-Frühschoppen am Sonntag, die Winzerkapelle Oberbergen auf. Insgesamt 30 Bands sorgen für musikalische Vielfalt, Abwechslung und erstklassige Unterhaltung.

In der Wine & Dine Area können Besucherinnen und Besucher erlesene Weine im stilvollen Weinglas genießen. Diverse Foodtrucks bieten eine breite Palette kulinarischer Köstlichkeiten, von Flammkuchen über Backhähnchen bis hin zur gehobenen Küche. In der Chill & Grill Area können die Gäste in entspannter Atmosphäre verweilen, während im EM-Bereich die Spiele der Europameisterschaft live übertragen werden.

Felicitas Then, bekannt aus der TV-Show "The Taste", hat das kulinarische Konzept des Festivals mitgestaltet und setzt auf das Motto "Think global, eat local". So bietet das Festival eine Vielzahl an Speisen, die mit lokalen Zutaten zubereitet werden, während in der Wine & Dine Area Weine aus dem Kaiserstuhl und der umliegenden Region serviert werden.

Das Festivalgelände öffnet am Donnerstag, dem 4. Juli, von 15:00 bis 00:00 Uhr. Am Freitag ist von 15:00 bis 01:00 Uhr geöffnet, am Samstag von 13:00 bis 01:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 bis 23:00 Uhr. Der Timetable bietet eine detaillierte Übersicht über die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler, die den ganzen Tag über auf zwei Bühnen versetzt auftreten werden. Das Besondere dabei: Alle Headliner spielen eine komplette Konzertshow mit 90 Minuten - das gibt es so nicht auf jedem Festival!

Die VIP-Area und der Platinumbau bieten Gästen, denen ein exklusives Festivalerlebnis wichtig ist, einen besonders einladenden Bereich mit separaten Bars, eigenen Toiletten und einem eigenen Front-of-Stage-Bereich.

Ein Awareness-Team wird vor Ort sein, um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Festivalfans zu unterstützen.

Für diejenigen, die sich den kleinen Spaziergang vom Bahnhof Breisach zum Festivalgelände sparen möchten, gibt es die Möglichkeit, die Bimmelbahn für 1 Euro in bar zu nutzen. Gäste, die mit dem Auto anreisen, können per Vorausbuchung über die Festival-Website Parktickets für einen Festival-Parkplatz erwerben. Das Pinot and Rock Festivalticket kann für den ÖPNV des RVF-Verbundgebiets am Festivaltag für Hin- und Rückfahrt genutzt werden.

Für zusätzlichen Komfort sorgen Schließfächer und Trinkwasserbrunnen auf dem Gelände. Das bargeldlose Bezahlen ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung von Zahlungen auf dem gesamten Festivalgelände. Fundsachen werden während des Festivals am Info-Point abgegeben und können ab dem darauffolgenden Dienstag im Fundbüro abgeholt werden.

Das Pinot and Rock Festival verspricht ein unvergleichliches Erlebnis für alle Sinne. Es kombiniert Musik, Kulinarik und eine einzigartige Atmosphäre zu einem Event, das man nicht verpassen sollte. Gefreut werden darf sich auf vier Tage voller Genuss, Entspannung und großartiger Unterhaltung am Rheinufer in Breisach.

Tickets für das Pinot & Rock Festival sind unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de oder ggf. an der Tageskasse erhältlich.

Konzert-Übersicht:

Do 04.07.2024: Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | NESS | Schorl3 | Aisha Vibes

Fr 05.07.2024: Die Fantastischen Vier | Milky Chance | Zartmann | Paula Dalla Corte | Tulpe | King Kong Kicks

Sa 06.07.2024: Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro | Oceansides | Rosaly | The Astronaut & The Fox | The Common Carpets | Fisherman's Fall | Ralf Hartmann & Band

So 07.07.2024: Sarah Connor | Nico Santos | Joris | Jannik Freestyle | TöFs | Rappelkiste | Sarah Bugar | Bahar | United Strangers | Blasmusik-Frühschoppen mit der Winzerkapelle Oberbergen

Download Pressefotos Line-up

Original-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuell