Ein Klassikabend in 3sat

Mainz (ots)

Am Samstag, 30. November 2024, zeigt 3sat ab 20.15 Uhr zwei hochkarätig besetzte Konzerte: "Sir Simon Rattle dirigiert Bruckners 9., Wagner und Webern" und die "Festliche Opernnacht für die Deutsche Aids-Stiftung 2024" mit Rolando Villazón.

Anton Bruckners letzte – unvollendete – Symphonie, die Neunte: Höhepunkt seiner unverwechselbaren Klangsprache und visionärer Blick in ein neues musikalisches Zeitalter. Sir Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks BRSO spielen Bruckners Neunte mit dem von dem Musikwissenschaftler und Dirigenten Benjamin-Gunnar Cohrs aus den Originalskizzen rekonstruierten Finalsatz. Auf dem Programm stehen außerdem Anton Weberns "Sechs Stücke" op. 6 sowie Vorspiel und Liebestod aus "Tristan und Isolde" von Richard Wagner. Zu sehen ist "Sir Simon Rattle dirigiert Bruckners 9., Wagner und Webern" in 3sat am Samstag, 30. November 2024, 20.15 Uhr und am selben Tag bereits ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek.

Die Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung in der Deutschen Oper Berlin gehört mit prominenten Gästen aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Medien zu den bedeutendsten Charity-Veranstaltungen in Deutschland. Sie findet in diesem Jahr bereits zum 28. Mal statt. Durch das musikalische Programm führt Opernsänger Rolando Villazón. Gemeinsam mit herausragenden Künstlerinnen und Künstlern treten der Chor und das Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Leitung von Daniele Squeo auf. 3sat zeigt die Aufzeichnung "Festliche Opernnacht für die Deutsche AIDS-Stiftung 2024" am Samstag, 30. November, um 21.50 Uhr in seinem Programm und am selben Tag bereits ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek. Alle Beteiligten treten ohne Gage auf. Das zentrale Anliegen der Gala ist das Sammeln von Spendengeldern, um Menschen mit HIV und AIDS zu helfen. Die Deutsche AIDS-Stiftung unterstützt seit über 30 Jahren betroffene Menschen in Notlagen.

