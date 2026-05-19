PHOENIX

"Im Spiegel der Zeit - 75 Jahre Bundesverfassungsgericht"

Freitag, 22.05.2026, 18:00-20:00 Uhr, live

Pfingstsonntag, 24.05.2026, 12:00-13:00 Uhr (Aufzeichnung der Podiumsdiskussion)

Bonn (ots)

phoenix überträgt live das Karlsruher Verfassungsgespräch aus dem Bundesverfassungsgericht. Im Mittelpunkt stehen Reden und Beiträge von Gerichtspräsident Prof. Dr. Stephan Harbarth, der Direktorin des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin (IfZ), Prof. Dr. Isabel Heinemann, dem Karlsruher Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup sowie den Autoren der neuen Studie "Verwandlung durch Recht - Das Bundesverfassungsgericht und die Vergangenheit". Die Studie beleuchtet, wie die ersten Verfassungsrichter nach dem Nationalsozialismus, geprägt von Täter- und Opferbiographien, gemeinsam am Gericht wirkten und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in der jungen Bundesrepublik prägten.

Zentraler Bestandteil der Veranstaltung ist eine Podiumsdiskussion mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, dem Geschichtsjournalisten Joachim Telgenbüscher, Prof. Dr. Anna-Bettina Kaiser, Rechtswissenschaftlerin an der HU Berlin, sowie den Historikern und Studienautoren Dr. Eva Balz und PD Dr. Frieder Günther. Unter der Moderation von Jörg Schönenborn (WDR) wird über die Rolle der Verfassungsrichter und der Rechtsprechung von gestern und heute diskutiert.

Die Veranstaltung können Sie zusätzlich live in unserem Youtube-Stream verfolgen.

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