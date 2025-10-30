RTLZWEI

Diese Woche bei "Love Island VIP": Liebescomeback, Fesselspiele und eine Granatensensation!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

In der Villa fliegen die Fetzen - bis Granate Dijana für das nächste Dreiecks-Drama sorgt

Überraschende Liebes-Comebacks bei Jeje und Tatum

"Love Island VIP" am 30. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Drama, Tränen und Comebacks bei "Love Island VIP"! Zwischen Jeje und Joena herrscht Eiszeit, Filip steht kurz vor dem Auszug - und Sylvie Meis muss als Friedensstifterin eingreifen. Während Jeje und Tatum überraschend alte Flammen neu entfachen, sorgt Granate Dijana mit ihrem Einzug für den nächsten Paukenschlag: Sie ist nicht nur Umuts Traumfrau, sondern auch Filips Ex! "Love Island VIP" am 30. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Die Insel der Liebe liegt in Schutt und Asche! Eiszeit herrscht zwischen den einstigen Freundinnen Jeje und Joena. Tatum und Laura haben sich gegen Filip verschworen. Der will die Koffer packen und gehen. Die Stimmung ist am Tiefpunkt. "Tränen, Aufruhr, Verzweiflung! Kinder, Kinder, Kinder - was ist denn hier los?", ermahnt Sylvie Meis. Ihr Appell: "Gebt euch eine Chance! Habt Spaß und genießt die Zeit!".

Ihre Worte kommen an: Zeit für einen Neuanfang an allen Fronten. Jeje will mit Dion durchstarten und Umut vergessen. Beim Rooftop-Date gibt es den ersten Kuss - doch es knistert nicht: "Es war schön, aber irgendwas hat gefehlt!". Nach einer ersten gemeinsamen Nacht folgt das Geständnis: "Ich vermisse Umut!" - kurz darauf liegt sie wieder in seinen Armen. Auch Tatum erlebt ein überraschendes Liebescomeback: Beim Date mit einem Ex-Islander funkt's erneut - und sie nimmt ihn glücklich mit zurück in die Villa!

Am Ende bleiben jedoch zwei Fragen offen: Was genau haben Stella und Josh am Morgen nach ihrer Liebesnacht im toten Kamerawinkel im Bad der Private Suite getrieben? Und was lief genau zwischen Filip und Tatum? Kam es zum Sex? Filip tobt: "Sie lügt!" Doch diese Frage gerät schnell in Vergessenheit: Als Geburtstagsgeschenk für Umut getarnt zieht Granate Dijana in die Villa - und das ist gleich doppelt pikant. Die Schweizerin ist nicht nur Umuts Traumfrau, sondern auch die Ex von Filip: "Schwierig gerade, das ist jetzt wirklich ein dummes Timing. Wir sind frisch getrennt!", flüstert Filip seinem Couple ins Ohr.

"Love Island VIP" am 30. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell