ZDF-Programmänderung ab Woche 12/25

Mainz (ots)

Woche 12/25 Di., 18.3. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Historische Stunde - Bundestag stimmt für neue Schuldenregel Moderation: Shakuntala Banerjee 19.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25) 20.30 Das Schuldenpaket (HD/UT) Was Deutschland wirklich braucht Film von Christian Bock, Thomas Schuhbauer und Frank Zintner Kamera: René Dame, Felix Korfmann, Ion Casado, Sven Bender, Bastian Baumöller Deutschland 2025 21.15 frontal (VPS 21.00) (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "5 Jahre Corona: Was darf man noch sagen?" verschiebt sich auf Di., 25.3., 20.15 Uhr.) Mi., 19.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Jung. Radikal. Organisiert. Wie gefährlich ist die Neonazi-Jugend? Film von Max Neidlinger und Julius Geiler Kamera: Timo Höft Deutschland 2025 _______________________________ Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 5 Jahre Corona auslandsjournal - die doku: Die Welt nach Corona 1.30 5 Jahre Corona (VPS 2.15) Am Puls mit Sarah Tacke 2.15 5 Jahre Corona (VPS 3.00) plan b: Einsamkeit - nein danke! 2.45 5 Jahre Corona (VPS 3.30) auslandsjournal - die doku: Die Welt nach Corona _______________________________ zu Mi., 19.3. 3.30 Das Schuldenpaket (VPS 3.29/HD/UT) Was Deutschland wirklich braucht Film von Christian Bock, Thomas Schuhbauer, Frank Zintner (vom Vortag) Kamera: René Dame, Felix Korfmann, Ion Casado, Sven Bender, Bastian Baumöller Deutschland 2025 4.15 frontal 4.45- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 (Die Wiederholung "5 Jahre Corona: Was darf man noch sagen?" verschiebt sich auf Mi., 26.3., 1.15 Uhr.) Woche 13/25 So., 23.3. 9.03 37°Leben Bitte Korrektur beachten: Plötzlich ohne dich Bitte streichen: Aus dem Leben gerissen Di., 25.3. Bitte Programmänderung um 20.15 Uhr beachten: 20.15 5 Jahre Corona (VPS 20.14) Was darf man noch sagen? (weitere Angaben s. 18.3.2025) (Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Kriminelle Clans in Deutschland" entfällt.) Mi., 26.3. Bitte Programmänderung um 1.15 Uhr beachten: 1.15 5 Jahre Corona (VPS 1.14) Was darf man noch sagen? (vom Vortag) (weitere Angaben s. 19.3.2025) (Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Kriminelle Clans in Deutschland" entfällt.) Woche 14/25 Mi., 2.4. 18.00 SOKO Wismar Pufferknutscher Bitte Ergänzung beachten: Musik: Michael Dübe, Andreas Kaiser

