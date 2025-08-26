MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Final Call: Akkreditierung für Journalistinnen und Journalisten zur „Hol dir deine Show!“-Livesendung aus Niederstriegis mit Benjamin Kirsten, Dieter „Maschine“ Birr, Christin Stark u.v.a.

An diesem Freitag, 29. August 2025, mündet ein ganzer MDR-Tag aus Niederstriegis in der 3. Ausgabe von „Hol dir deine Show!“ – zu sehen ab 20.15 Uhr live vom SV Grün-Weiß Niederstriegis e. V. im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek. Vor Ort sind Promis wie Benjamin Kirsten, Dieter „Maschine“ Birr (Puhdys), Mark Keller, Christin Stark und viele andere.

Schon mit Sonnenaufgang kommt MDR SACHSEN-Morgenmoderatorin Elena Pelzer an diesem Freitag nach Niederstriegis, um die Vorfreude im Ort mit dem Mikro einzufangen und im Frühprogramm von MDR SACHSEN – Das Sachsenradio über die Show-Vorbereitungen zu berichten.

Zwischen 16.00 und 17.45 Uhr meldet sich „MDR um vier – Der starke Osten“ live vom Gelände des SV Grün-Weiß Niederstriegis e. V., der zeitgleich sein 75-jähriges Vereinsjubiläum feiert.

Der MDR SACHSENSPIEGEL schließt zwischen 19.00 und 19.30 Uhr an, macht mit einem Beitrag neugierig, worauf sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bei „Hol dir deine Show!“ freuen können, und schaltet live zu Peter Imhof, der ab 20.15 Uhr gemeinsam mit Felix Seibert-Daiker durch die 90-minütige Livesendung führen wird.

Promis aus Sport, Musik und Film

Ein besonderes Wiedersehen gibt es mit Benjamin Kirsten, dem ehemaligen Dynamo-Dresden-Torwart. Er trifft in Niederstriegis nicht nur auf Fans, sondern auch auf die Fußballerinnen und Fußballer des SV Grün-Weiß Niederstriegis e. V. und bringt Profi-Glanz auf den Rasen des Jubiläumsvereins. Neben Kirsten sorgen Dieter „Maschine“ Birr, Mark Keller und Christin Stark sowie die Döbelner Band „Zartbitter“ für Höhepunkte. Sportliche und musikalische Talente aus der Region runden das Programm ab.

„Hol dir deine Show!“ ist kein gewöhnliches Unterhaltungsformat. Es steht für Transparenz, Teilhabe und Dialog – und bringt das Fernsehstudio dorthin, wo keines erwartet wird: mitten auf den Sportplatz von Niederstriegis. Flankiert von mobilen Zeltinseln entsteht ein Ort, an dem Künstler, Vereine und Ehrenamtliche gemeinsam mit dem MDR eine Sendung gestalten – live übertragen, nahbar, ganz der Region verschrieben.

Final Call: Akkreditierung für Journalistinnen und Journalisten

Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, 27. August, 12.00 Uhr mit Namen, Kontaktdaten und Medium/Kanal per E-Mail an: kommunikation-desk@mdr.de.

Wir freuen uns, Sie zu diesem besonderen Blick hinter die Kulissen zu begrüßen – dorthin, wo Fernsehen nicht nur produziert, sondern gemeinsam mit einer ganzen Gemeinde gelebt wird.

