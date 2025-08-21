MDR Mitteldeutscher Rundfunk

ARD Kultur Creators Wettbewerb 2025: Jury kürt Top 3 für Finale in Chemnitz

Weimar

Die Finalisten des ARD Kultur Creators-Wettbewerbs „Make it real“ stehen fest: Aus knapp 100 Einreichungen wählte eine Fachjury am Mittwoch, 20. August, in Weimar (dem Sitz von ARD Kultur) drei Kurzvideos zum Thema „Wandel“ aus. Wer den Wettbewerb gewinnt, entscheidet sich am 12. September bei der „Creators Night“ in Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025.

Jury-Vorsitzender Christian Zöllner, Professor für Designmethoden und Experiment an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, zeigte sich beeindruckt: „Die Vielfalt der Einreichungen und das Engagement für gesellschaftlich relevante Themen wie Gleichstellung, Mental Health oder Weltoffenheit haben uns begeistert.“

Zur Jury gehörten außerdem:

• Jana Cebulla, Hauptredaktionsleiterin MDR Kultur & Jugend

• Billie Enders, Theaterpädagogin und Kulturvermittlerin aus Leipzig

• Philipp Gladsome, Fotograf und Protagonist der Chemnitz-Doku „Blende & Beton“

• Hoang Nguyen (aka SubkoØne), Chemnitzer DJ und Produzent

ARD Kultur hatte von Ende Juni bis Anfang August sechs Wochen lang zum Wettbewerb aufgerufen. Gesucht wurden kreative Kurzvideos im Stil von Social-Media-Reels zum Thema Wandel. Den drei Finalistinnen und Finalisten winken Preisgelder von 500 Euro (1. Platz), 300 Euro (2. Platz) und 150 Euro (3. Platz). Wer welchen Platz belegt, erfahren sie bei der „Creators Night“ am 12. September im Garagen-Campus Chemnitz – live vor Ort.

„Creators Night“: Preisverleihung in Chemnitz

„Mit unserem Wettbewerbsthema ‚Wandel‘ haben wir bewusst an das Motto ‚C the Unseen‘ der Kulturhauptstadt Chemnitz angeknüpft. Deshalb war für uns klar: Das Finale unseres Wettbewerbs muss dort stattfinden. Mit dem Garagen-Campus Chemnitz haben wir zudem den perfekten Ort für unsere ‚Creators Night‘ gefunden. Ein Ort, der für neue Räume, neue Stimmen und neue Netzwerke steht – genau das, was wir mit unserem Projekt sichtbar machen wollen“, erklärt Bettina Kasten, Programmgeschäftsführerin von ARD Kultur.

Auf dem Programm am 12. September stehen Projektionen der besten Reels, ein Publikums-Voting sowie Live-DJ-Sets von TØSCHE und SubkoØne. Die „Creators Night“ ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.00 Uhr. Alles Infos unter ardkultur.de/creators.

Über ARD Kultur und den Wettbewerb „ARD Kultur Creators“

Der Wettbewerb „ARD Kultur Creators“ wurde 2022 als Auftaktprojekt von ARD Kultur ins Leben gerufen und stieß bereits in der ersten Runde auf große Resonanz. Die zweite Auflage 2025 richtete sich gezielt an junge Kreative, die Social Media als künstlerisches Ausdrucksmittel nutzen. Im Fokus standen Kurzvideos im Stil von Reels – mit dem Ziel, die nächste Generation von Storytellern sichtbar zu machen.

ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte, kuratiert auf ardkultur.de Inhalte aus der ARD-Mediathek und entwickelt gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern innovative Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerk- und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).

