Coaching hautnah: Neues Buch gewährt authentische Einblicke in echte Coaching Prozesse

30 Fallgeschichten zeigen, wie Coaching wirklich funktioniert - jenseits von Klischees und Hochglanz-Versprechen

Mit dem Buch "Coaching hautnah" legt das Kollektiv der Coaching Fellows ein Werk vor, das Coaching sicht- und erlebbar macht: In 30 echten Fallgeschichten geben erfahrene Coaches einen ungefilterten Einblick in emotionale, berufliche und persönliche Wendepunkte ihrer Klient:innen - von Selbstzweifeln über Beziehungskonflikte bis hin zu Führungskrisen.

"Coaching ist oft eine Blackbox - wir wollen zeigen, wie es sich wirklich anfühlt", sagt die Herausgeberin Dr. Janine Hagen. "Unsere Fälle sind nicht idealisiert, sondern ehrlich, tief und manchmal unbequem." Jeder Beitrag ist ein Einzelfall - und zugleich ein Spiegel gesellschaftlicher Themen wie mentale Gesundheit, Leistungsdruck oder Rollenbilder.

Das Buch richtet sich an alle, die Coaching kennenlernen wollen; an jene, die mehr über sich selbst erfahren wollen sowie an Coaches und Führungskräfte, die Impulse für ihre eigene Arbeit suchen.

"Coaching hautnah" ist im Eigenverlag als Printversion und eBook erschienen, umfasst 341 Seiten inkl. 15 Illustrationen und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie hier: Coaching hautnah | Buch mit 30 echten Coaching-Fällen

