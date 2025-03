liebdich GmbH

liebdich GmbH expandiert: Unternehmen eröffnet neue Studios in Deutschland und Österreich

Bild-Infos

Download

Horb am Neckar (ots)

Die liebdich GmbH, ein Unternehmen, das sich auf innovative Technologien zur effektiven Figuroptimierung spezialisiert hat, setzt seinen Wachstumskurs fort: Wie die Geschäftsführung mitteilte, eröffnet das Unternehmen in den kommenden Monaten mehrere neue Studios in Deutschland und Österreich. Zu den neuen Standorten zählen Graz, Düsseldorf, Böblingen, Heilbronn, Freiburg, Frankfurt und Göppingen. Mit dieser Expansion reagiert die liebdich GmbH auf die steigende Nachfrage nach ihrem Angebot, bei dem es sich um eine einzigartige Kombination aus innovativer Technologie, psychologischen Ansätzen und individueller Beratung handelt. Die Eröffnungen, die für Februar und März geplant sind, unterstreichen die dynamische Entwicklung der Marke.

Gründer und Geschäftsführer Florian Spazier: „Die Nachfrage nach effektiven Methoden zur Figuroptimierung wächst kontinuierlich. Immer mehr Menschen wünschen sich eine Lösung, die ohne chirurgische Eingriffe auskommt und dennoch sichtbare Ergebnisse liefert. Genau hier setzt unser Konzept an, mit dem wir uns der Aufgabe verschrieben haben, Menschen, die schon lange mit ihrer Figur unglücklich sind, zu einem Kickstart in ein neues Leben zu verhelfen. Unsere Expansion ist der nächste logische Schritt, um noch mehr Menschen zu erreichen und gleichzeitig unsere Marktposition zu stärken. Mit den neuen Standorten schaffen wir nicht nur attraktive Möglichkeiten für potenzielle Kunden, sondern bieten auch unseren neuen Partnern die Chance, von unserem bewährten Lizenzkonzept und unserer umfassenden Unterstützung zu profitieren.“

Die liebdich GmbH bietet eine besondere Dienstleistung für alle Menschen, die ihre Figur gezielt optimieren möchten. Ihre spezielle Behandlungsmethode basiert auf der liebdich Evo, einer weltweit einzigartigen Technologie, die Kaltlichtlaser, Elektro- oder Muskelstimulation, Lymphdrainage durch Druckwellenstimulation und Straffung oder Aufpolsterung durch Trägerfrequenzwelle kombiniert, um Fettzellen effektiv zu behandeln. Kunden können dabei im Liegen bis zu acht oder weitaus mehr Zentimeter an Umfang verlieren. Im letzten Jahr hat sich das Unternehmen als führender Anbieter in seinem Bereich etabliert. Durch eine moderne Vermarktung und intensive Betreuung seiner Lizenzpartner hebt es sich deutlich von anderen Lizenzgebern ab. Das Geschäftsmodell überzeugt nicht nur die Kunden, sondern zieht auch zahlreiche Partner an, die ihr eigenes Studio eröffnen möchten. Die positive Resonanz und steigende Nachfrage haben das Unternehmen dazu veranlasst, seine Expansion weiter voranzutreiben. Neben neuen Studios liegt der Fokus dabei verstärkt auf der Suche nach geeigneten Lizenzpartnern, die von einem erprobten Geschäftsmodell profitieren möchten. Die liebdich GmbH begleitet ihre Partner von der Gründung bis hin zur Eröffnung intensiv – ein Prozess, der fundiertes unternehmerisches Know-how erfordert.

Die aktuellen Neueröffnungen folgen einer klaren Strategie: Den Auftakt machte das Studio in Graz mit einem offenen Wochenende am 15. und 16. Februar, ergänzt durch eine exklusive VIP-Veranstaltung. Es folgte die Eröffnung in Heilbronn. Ähnlich wird auch an den weiteren Standorten verfahren: Böblingen und Düsseldorf im April sowie Freiburg und Frankfurt im Mai. Kurz darauf stehen Göppingen und Neuss auf dem Plan. Insgesamt plant die liebdich GmbH, bis Jahresende durchschnittlich ein bis zwei neue Studios pro Monat zu eröffnen – mit dem Ziel, ihr Wachstum bis 2026 weiter auszubauen.

„Unser Erfolg basiert auf einem klaren Konzept: Wir vermarkten eine bewährte Technologie professionell, transparent und seriös, einhergehend mit einer intensiven Betreuung für unsere Partner. Uns ist es wichtig, kontinuierlich zu wachsen, ohne dabei die Qualität unserer Betreuung aus den Augen zu verlieren. Ebenso setzen wir auf maximale Transparenz: Wir nehmen uns viel Zeit für Erstgespräche, gewähren umfassende Einblicke für Lizenz- oder Partnerinteressenten und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. So schaffen wir Sicherheit und Vertrauen in unsere Marke. Und auch unsere bestehenden Partner, deren positive Zahlen wir in Erstgesprächen als Beleg für unser Erfolgskonzept präsentieren können, betreuen wir intensiv, um sie langfristig zum Erfolg zu führen“, so Florian Spazier.

Weitere Informationen unter: https://liebdich-official.com/

Original-Content von: liebdich GmbH, übermittelt durch news aktuell