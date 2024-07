MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Ein besonderer Abend mit Roland Kaiser – MDR sendet Programm rund um den Schlagerstar bis in die Nacht

Leipzig

Roland Kaiser ist einer der erfolgreichsten Schlagersänger in Deutschland, eine Ikone der Unterhaltungsmusik. Er hat fast 100 Millionen Platten verkauft, viele erreichten Gold- und Platinstatus. Vor allem aber begeistert er bis heute als Live-Sänger sein Publikum. Seine seit 2003 am Dresdner Elbufer stattfindende „Kaisermania“ zieht Schlagerfans aller Generationen aus ganz Deutschland an - ein Riesen-Event. 2024 tritt der Kaiser an vier Abenden vor Dresdens historischer Altstadtkulisse auf – am 3. August überträgt das MDR-Fernsehen die Veranstaltung live.

Der MDR überträgt am 3. August nicht nur das Kaisermania-Konzert live, sondern gestaltet den ganzen Abend rund um die Legende Roland Kaiser. Tags zuvor stimmt bereits „MDR um 4“ ab 16.30 Uhr live aus Dresden in „Gäste zum Kaffee“ - Backstage mit Roland Kaiser und Musikern auf das Konzertevent am 3. August ein.

Am 3. August startet der Abend 19.50 Uhr mit der Doku „Roland Kaiser – Mein Geheimnis. Hinter den Kulissen der Jubiläumstournee“, die einen exklusiven Blick hinter die Tourneekulissen zeigt.

Zu seinem 50. Bühnenjubiläum tritt Roland Kaiser erstmals – neben ausgewählten Open-Air-Bühnen – in Stadien auf und fügt seiner Erfolgsgeschichte mit den größten Konzerten seiner Karriere einen weiteren Meilenstein hinzu.

Die Dokumentation „Mein Geheimnis – Hinter den Kulissen der Roland Kaiser Jubiläumstournee“ begleitet den Künstler, seine Band sowie sein Team auf dieser besonderen Reise und gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Mammut-Live-Produktion „RK50 I 50 Jahre – 50 Hits“. Interviews mit dem Produktionsteam, Kreativen und Bandmitgliedern gehören ebenso dazu, wie die Begleitung Roland Kaisers selbst bei seinen ersten Stadion-Shows seiner Jubiläumstournee. Die Zuschauer erhalten einen Einblick in das Tournee-Leben des Ausnahmekünstlers, von der Planung und Entwicklung der Stadion-Bühne bis zum Konzert selbst.

20.15 Uhr schließt sich die Liveübertragung der „Kaisermania 2024“ aus Dresden an.

Mit den Tophits von Roland Kaiser geht es um 22.45 Uhr in „Die 30 schönsten Hits von Roland Kaiser“ direkt weiter. Welcher Hit von Roland Kaiser ist in der Sendung die Nummer Eins? Zur Auswahl standen 30 große Songs wie „Frei - das heißt allein“ (1976), „Santa Maria“ (1980), „Manchmal möchte ich schon mit dir“ (1982), „Extreme“ (1998), „Warum hast du nicht nein gesagt“ (2014) oder „Das Beste am Leben“ (2016). 30 Hits nonstop. Eine Jury hat über die schönsten Hits von Roland Kaiser abgestimmt.

Am 4. August, 20.15 Uhr, sendet das MDR-Fernsehen die 90-minütige Doku „Legenden – Die Roland Kaiser Story“.

Es ist der 21. Dezember 1973, als Roland Kaiser das erste Mal in seinem Leben in einem Tonstudio ein Lied einsingt: „In the Ghetto“ von Elvis Presley. Mit einer unverwechselbaren Baritonstimme und eigener Interpretation. Thomas Meisel, Chef der Hansa Studios, ist sofort klar: Das ist die absolute Schlagerstimme!

Was folgt, ist ein Vertrag bei Hansa und der kometenhafte Aufstieg eines jungen Mannes aus einfachen Verhältnissen. Als „Ronald Keiler“ im Berliner Arbeiterbezirk Wedding am 10. Mai 1952 geboren gibt ihn seine leibliche Mutter nach der Geburt ab. Er wächst liebevoll und in fehlendem Wohlstand bei einer Pflegemutter auf, erlebt den Mauerbau, die geteilte Stadt, wird erst Autoverkäufer und dann Superstar.

Allein sein erster großer Hit „Santa Maria“ verkauft sich 1,2 Millionen Mal. Bei den Konzerten heute tanzen und singen junge Menschen, die noch gar nicht geboren waren, als die seine ersten Lieder auf den Markt kamen. Die „Kaisermania“, vor allem an den Elbwiesen in Dresden ist von einem Event zu einem Phänomen geworden.

Aber nicht nur Höhen erlebt der Sänger, auch Tiefen. 2010 wird dem an COPD erkrankten Sänger eine Spenderlunge transplantiert. Acht Monate später steht Roland Kaiser wieder auf der Bühne. Wer ist dieser Mann, der niemals aufgibt?

Der 90-minütige Film „Die Roland Kaiser Story“ blickt hinter die Fassade des Ausnahmekünstlers und dokumentiert eine sehr wechselvolle und mitunter dramatische Lebensgeschichte. Sehr offen spricht der Sänger über seine Kindheit, seinen Aufstieg zum Schlagerstar, über seine Krankheit, seine Gefühle, über die guten und schlechten Zeiten in seinem Leben, über Verantwortung, Hochmut und Demut.

Bisher unveröffentlichte Fotos aus dem privaten Fundus von Roland Kaiser werden gezeigt, Weggefährten kommen zu Wort und erzählen, wie sie ihre Zeit mit dem Künstler erlebt haben.

Das MDR-Programm zur Kaisermania 2024 im Überblick:

2. August

16.30 Uhr: „MDR um vier - Gäste zum Kaffee“ live aus Dresden mit Roland Kaiser und weiteren Gästen, moderiert von ARD-Brisant-Promiexpertin Susanne Klehn

3. August

19.50 Uhr: „Roland Kaiser – Mein Geheimnis. Hinter den Kulissen der Jubiläumstournee“

20.15 Uhr: „Kaisermania 2024 – live aus Dresden“

22.45 Uhr: „Die 30 schönsten Hits von Roland Kaiser“

00.15 Uhr: „Kaisermania 2024“ (Wdh.)

4. August, 20.15 Uhr: „Legenden – Die Roland Kaiser Story“ (Wdh.)

Auf der Facebook- und Instagram-Seite von „Meine Schlagerwelt“ wird über das große Live-Event berichtet.

Unter www.meine-schlagerwelt.de finden sich am Sendungstag Hintergrundgeschichten über den Schlagerstar. Per WhatsApp können Grüße an Roland Kaiser gesendet werden, die live während des Konzerts über den Fernsehbildschirm laufen.

Das Live-Konzert und die 19.50 Uhr-Doku sowie „Die 30 schönsten Hits von Roland Kaiser“ sind nach Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar. „Legenden – Die Roland Kaiser Story“ ist ab 31. Juli für 30 Tage in der Mediathek abrufbar.

