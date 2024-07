MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Wie geht es der Kultur hierzulande? – MDR fragt mitteldeutsche Kunstmuseen für neue Serie

Von Klassik Stiftung Weimar bis Schloss Bernburg: MDR KULTUR gibt der Kunstszene in Mitteldeutschland eine Stimme und befragt in Kooperation mit MDRfragt, dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, die Direktorinnen und Direktoren der regionalen Kunst- und Kulturmuseen zu Stand und Perspektiven ihrer Häuser. In der Reihe im Web und im Radio geht es um die Herausforderungen für die Kunstmuseen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie neue Wege und tragfähige Konzepte für die Zukunft, aber auch um den gesellschaftlichen Wert der bildenden Künste. An der Befragung des MDR ist auch das Museumspublikum mit gut 19.000 Stimmen aus ganz Mitteldeutschland beteiligt.

Angesichts der vergangenen Corona-Pandemie und anhaltender gesellschaftlicher Umbrüche stellt sich die Frage: Wo stehen mitteldeutsche Kunstmuseen im Jahr 2024? MDR KULTUR wird diese Frage zusammen mit den Direktorinnen und Direktoren mittelgroßer bis großer Kunst- und Kulturmuseen, die über eine eigene Kunstsammlung verfügen, eingehend betrachten. Von allen 34 betreffenden Museen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben 26 an der Museumsbefragung teilgenommen.

Die Serie wird eine Vielzahl von Themen abdecken – von der Notwendigkeit, die eigene Identität zu schärfen, über den Umgang mit DDR-Kunst bis hin zur Provenienzforschung und wissenschaftlichen Aufarbeitung des eigenen Bestands. Auch finanzielle Aspekte, wie die Möglichkeit eines freien Eintritts, Pläne zur energetischen Sanierung und Ressourcen für die Digitalisierung von Kunstwerken werden thematisiert.

Darüber hinaus wird diskutiert, ob Museen in Zukunft nicht mehr nur als Orte der Bildung, der Forschung und der Bewahrung des kulturellen Erbes fungieren sollen, sondern auch verstärkt als Erlebnisräume für ein breites Publikum.

Die Ergebnisse der Befragungen veröffentlicht MDR KULTUR ab 30. Juli bis Ende August. Vertiefende Hintergründe zu den Daten wird der MDR in Online-Artikeln, Nachrichten, Radio-Reportagen sowie in der MDR Aktuell App veröffentlichen. Darüber hinaus bietet MDR KULTUR parallel zu der Berichterstattung auch Publikums-Empfehlungen zur Museumslandschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an. So erfahren die Nutzerinnen und Nutzer des Mitteldeutschen Rundfunks, welche Kunstmuseen es in den drei Ländern gibt, welche Sonderausstellungen man derzeit anschauen kann und wo die wichtigsten Werke der Kunstgeschichte hängen.

Mit der Museumsbefragung 2024 stellt sich MDR KULTUR erneut als starker Partner der mitteldeutschen Kulturlandschaft vor, vergleichbar mit der Befragung der Theaterintendantinnen und -intendanten Anfang des Jahres 2024.

Beteiligte Museen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Lindenaumuseum Altenburg

Museum Bautzen

Museum Schloss Bernburg

Anhaltische Gemäldegalerie Dessau

Bauhaus Dessau

Gartenreich Dessau

Albertinum, Kunstsammlungen Dresden

Leonhardi-Museum Dresden

Städtische Galerie Dresden

Friedenstein Stiftung Gotha

Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur

Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz

Kustodie Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Thüringer Landesmuseum Heidecksburg

Kunstsammlung Jena

Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig

Kunstsammlung der Universität Leipzig

Museum der bildenden Künste Leipzig

Kulturhistorisches Museum Magdeburg

Kunstmuseum Magdeburg Kloster Unser Lieben Frauen

Kunstmuseum Moritzburg

Städtische Museen Nordhausen/Kunsthaus Meyenburg (Nordhausen)

Schlossmuseum Sondershausen

Museen Klassik Stiftung Weimar

Schloss Wernigerode

Kunstsammlungen Zwickau

