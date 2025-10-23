NORMA

NORMA reduziert im Oktober für viele Kaffee-Sorten der Eigenmarken RÖSTA und CAFFECIAO die Preise um bis zu 1 Euro

Nach Butter, Pommes, Pasta und Käse folgt nun Kaffee

Nürnberg (ots)

Bei NORMA gibt's ab sofort Kaffee noch günstiger. Ob Bohnen oder Pulver: Mit der heutigen Preissenkung profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher mehr als acht Prozent. In Euro ausgedrückt spart man beim Nürnberger Lebensmittelhändler bei jeder RÖSTA-Packung (Fein & Mild 500 g, Entkoffeiniert 500 g, Classic 500 g und Gold 500 g) jeweils 50 Cent. Bei den Bohnen der Discount-Eigenmarke CAFFECIAO fallen die Preise sogar jeweils um einen Euro - das gilt für den Espresso Intenso, den Caffè Gustoso und den Caffè Crema in der 1.000 g-Packung. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): RÖSTA Fein & Mild 500 g Bislang: 6,99 EUR Jetzt: 6,49 EUR RÖSTA Entkoffeiniert 500 g Bislang: 6,99 EUR Jetzt: 6,49 EUR RÖSTA Gold 500 g Bislang: 6,99 EUR Jetzt: 6,49 EUR RÖSTA Classic 500 g Bislang: 5,99 EUR Jetzt: 5,49 EUR CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 g Bislang: 13,99 EUR Jetzt: 12,99 EUR CAFFECIAO Caffè Gustoso / Crema Gustoso 1.000 g Bislang: 12,99 EUR Jetzt: 11,99 EUR CAFFECIAO Caffè Crema 1.000 g Bislang: 13,99 EUR Jetzt: 12,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

