NORMA

NORMA reduziert im Oktober für viele Kaffee-Sorten der Eigenmarken RÖSTA und CAFFECIAO die Preise um bis zu 1 Euro
Nach Butter, Pommes, Pasta und Käse folgt nun Kaffee

  • Bild-Infos
  • Download

Nürnberg (ots)

Bei NORMA gibt's ab sofort Kaffee noch günstiger. Ob Bohnen oder Pulver: Mit der heutigen Preissenkung profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher mehr als acht Prozent. In Euro ausgedrückt spart man beim Nürnberger Lebensmittelhändler bei jeder RÖSTA-Packung (Fein & Mild 500 g, Entkoffeiniert 500 g, Classic 500 g und Gold 500 g) jeweils 50 Cent. Bei den Bohnen der Discount-Eigenmarke CAFFECIAO fallen die Preise sogar jeweils um einen Euro - das gilt für den Espresso Intenso, den Caffè Gustoso und den Caffè Crema in der 1.000 g-Packung.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

RÖSTA Fein & Mild 500 g
Bislang: 6,99 EUR
Jetzt: 6,49 EUR

RÖSTA Entkoffeiniert 500 g
Bislang: 6,99 EUR
Jetzt: 6,49 EUR

RÖSTA Gold 500 g
Bislang: 6,99 EUR
Jetzt: 6,49 EUR

RÖSTA Classic 500 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,49 EUR

CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 g
Bislang: 13,99 EUR
Jetzt: 12,99 EUR

CAFFECIAO Caffè Gustoso / Crema Gustoso 1.000 g
Bislang: 12,99 EUR
Jetzt: 11,99 EUR

CAFFECIAO Caffè Crema 1.000 g
Bislang: 13,99 EUR
Jetzt: 12,99 EUR

Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

