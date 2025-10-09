PRESSEPORTAL Presseportal Logo

NORMA

Von Käseaufschnitt bis Mozzarella: NORMA reduziert im Oktober mehr als 20 Käsesorten ab sofort um bis zu 17 Prozent
Käse der NORMA Eigenmarken BIO SONNE und LECKERROM deutlich im Preis gesenkt

  • Bild-Infos
  • Download

Nürnberg (ots)

Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden verlassen... und das nun auch im Käseregal! Der Lebensmittel-Discounter sorgt ab sofort dafür, dass das Brot noch leckerer und die Pizza noch saftiger wird. Mehr als 20 Käsesorten sind auf einen Schlag reduziert. Kundinnen und Kunden sparen vor allem bei den NORMA-Eigenmarken LECKERROM und BIO SONNE bis zu 17 Prozent. Beispielsweise kostet der Butterkäse in Scheiben und auch der Edamer in Scheiben jetzt statt 2,99 Euro nur noch 2,49 Euro. Wer da nicht zuschlägt, ist kein Käse-Fan.

Alleine in diesem Jahr wurden bei NORMA mehrere hundert wichtige Lebensmittel quer durch das gesamte Sortiment dauerhaft reduziert. Das ist wahrer Discount! Denn: Beim Nürnberger Lebensmittel-Händler profitieren am Ende vor allem die Verbraucherinnen und Verbraucher davon. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

BIO SONNE Butterkäse / Gouda / Frankendammer 200 g
Bislang: 2,39 EUR
Jetzt: 2,19 EUR

LECKERROM Gratinkäse / Gratinkäse leicht 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR

LECKERROM Gouda mittelalt 300 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,79 EUR

LECKERROM Emmentaler in Scheiben 250 g
Bislang: 2,79 EUR
Jetzt: 2,49 EUR

LECKERROM Schmelzkäse 200 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,59 EUR

LECKERROM Gouda / Tilsiter / Maasdamer 150 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR

LECKERROM Schmelzkäse-Scheiben 250 g
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,69 EUR

LECKERROM Käseaufschnitt 250 g
Bislang: 2,19 EUR
Jetzt: 1,89 EUR

LECKERROM Gouda jung in Scheiben 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR

LECKERROM Bayerischer Emmentaler am Stück 400 g
Bislang: 3,99 EUR
Jetzt: 3,79 EUR

LECKERROM Räucherscheiben 150 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,59 EUR

LECKERROM Butterkäse in Scheiben 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR

LECKERROM Edamer / Tilsiter in Scheiben 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR

LECKERROM Emmentaler gerieben 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR

LECKERROM Gouda / Mozzarella gerieben 250 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR

LECKERROM Gouda Holland mittelalt am Stück 450 g
Bislang: 4,69 EUR
Jetzt: 4,49 EUR

LECKERROM Gouda Holland jung am Stück 450 g
Bislang: 4,19 EUR
Jetzt: 3,99 EUR

LECKERROM Maasdamer in Scheiben 300 g
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,49 EUR

LECKERROM Emmentaler am Stück 400 g
Bislang: 3,99 EUR
Jetzt: 3,79 EUR

LECKERROM Maasdamer am Stück 350 g
Bislang: 3,79 EUR
Jetzt: 3,59 EUR

LECKERROM Schmelzkäse-Ecken 250 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,39 EUR

LECKERROM Käse Duo 220 g
Bislang: 2,89 EUR
Jetzt: 2,69 EUR

LECKERROM Schnittkäse 400 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR

LECKERROM Gouda / Maasdamer Leicht 200 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR

Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

