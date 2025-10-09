NORMA

Von Käseaufschnitt bis Mozzarella: NORMA reduziert im Oktober mehr als 20 Käsesorten ab sofort um bis zu 17 Prozent

Käse der NORMA Eigenmarken BIO SONNE und LECKERROM deutlich im Preis gesenkt

Nürnberg (ots)

Auf NORMA können sich die Kundinnen und Kunden verlassen... und das nun auch im Käseregal! Der Lebensmittel-Discounter sorgt ab sofort dafür, dass das Brot noch leckerer und die Pizza noch saftiger wird. Mehr als 20 Käsesorten sind auf einen Schlag reduziert. Kundinnen und Kunden sparen vor allem bei den NORMA-Eigenmarken LECKERROM und BIO SONNE bis zu 17 Prozent. Beispielsweise kostet der Butterkäse in Scheiben und auch der Edamer in Scheiben jetzt statt 2,99 Euro nur noch 2,49 Euro. Wer da nicht zuschlägt, ist kein Käse-Fan. Alleine in diesem Jahr wurden bei NORMA mehrere hundert wichtige Lebensmittel quer durch das gesamte Sortiment dauerhaft reduziert. Das ist wahrer Discount! Denn: Beim Nürnberger Lebensmittel-Händler profitieren am Ende vor allem die Verbraucherinnen und Verbraucher davon. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): BIO SONNE Butterkäse / Gouda / Frankendammer 200 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,19 EUR LECKERROM Gratinkäse / Gratinkäse leicht 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR LECKERROM Gouda mittelalt 300 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,79 EUR LECKERROM Emmentaler in Scheiben 250 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,49 EUR LECKERROM Schmelzkäse 200 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR LECKERROM Gouda / Tilsiter / Maasdamer 150 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR LECKERROM Schmelzkäse-Scheiben 250 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,69 EUR LECKERROM Käseaufschnitt 250 g Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,89 EUR LECKERROM Gouda jung in Scheiben 400 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,49 EUR LECKERROM Bayerischer Emmentaler am Stück 400 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR LECKERROM Räucherscheiben 150 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR LECKERROM Butterkäse in Scheiben 400 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,49 EUR LECKERROM Edamer / Tilsiter in Scheiben 400 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,49 EUR LECKERROM Emmentaler gerieben 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR LECKERROM Gouda / Mozzarella gerieben 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR LECKERROM Gouda Holland mittelalt am Stück 450 g Bislang: 4,69 EUR Jetzt: 4,49 EUR LECKERROM Gouda Holland jung am Stück 450 g Bislang: 4,19 EUR Jetzt: 3,99 EUR LECKERROM Maasdamer in Scheiben 300 g Bislang: 2,69 EUR Jetzt: 2,49 EUR LECKERROM Emmentaler am Stück 400 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR LECKERROM Maasdamer am Stück 350 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,59 EUR LECKERROM Schmelzkäse-Ecken 250 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,39 EUR LECKERROM Käse Duo 220 g Bislang: 2,89 EUR Jetzt: 2,69 EUR LECKERROM Schnittkäse 400 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,49 EUR LECKERROM Gouda / Maasdamer Leicht 200 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

