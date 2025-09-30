NORMA

ÖKO-TEST zeichnet Mineralwasser, Cremeseife und Vitamin D mit Bestnote SEHR GUT aus

Dreimal "sehr gut" für NORMA-Produkte in der Ökotest Oktober-Ausgabe

Kontinuierliche Verbesserungen zahlen sich aus: NORMA überzeugt in der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST mit gleich mehreren ausgezeichneten Produkten. Bestnoten erhalten das stille Mineralwasser der Eigenmarke SURF, die Vitamin D3-Kautabletten von VITAFIT sowie die ELCURINA Cremeseife - sie wurden von den Expertinnen und Experten jeweils mit "sehr gut" bewertet.

Der Umwelt zuliebe: SURF Natürliches Mineralwasser Still

Das stille Mineralwasser der NORMA-Eigenmarke SURF überzeugt insbesondere durch die Wasserqualität und nachhaltige Verpackung: Die Flaschen bestehen inzwischen zu 70 Prozent aus Rezyklat. Das Ergebnis im Test lautet zu Recht "sehr gut" - für reine Qualität im Geschmack und den klaren Schritt zu mehr Umweltbewusstsein. Abgerundet wird das Ergebnis durch den attraktiven Preis von nur 0,29 Euro pro 1,5-Liter-Flasche, der das Produkt zu einer besonders fairen Wahl für Verbraucherinnen und Verbraucher macht.

Sonnenvitamin mit Bestnote

Besonders in den sonnenärmeren Monaten greifen viele Menschen zu Vitamin-D-Präparaten, um die ausreichende Versorgung mit dem wichtigen Mikronährstoff sicherzustellen. Die Vitamin D3-Kautabletten von VITAFIT überzeugen die Redaktion von ÖKO-TEST und erhalten die Bewertung "sehr gut". Neben den hochwertigen Inhaltsstoffen punktet das Produkt durch eine verbesserte und klare Deklaration. Damit bietet NORMA geprüfte Qualität zum günstigen Preis von 2,69 Euro für 60 Tabletten.

Spitzenqualität zum besten Preis

Auch im Bereich Hygieneprodukte setzt NORMA Maßstäbe und bietet Qualität, die überzeugt. Die ELCURINA Cremeseife konnte sich im aktuellen ÖKO-TEST unter 43 geprüften Flüssigseifen durchsetzen und erhielt die Bestnote "sehr gut". Die Testerinnen und Tester bestätigen keine bedenklichen Inhaltsstoffe - und das bei einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis: 0,50 Euro für 500 ml machen die Cremeseife zu einer starken Wahl für den Alltag.

NORMA bleibt auf Qualitätskurs

Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen einmal mehr: Hohe Qualität gibt es bei NORMA zum fairen Preis - bestätigt durch die unabhängigen Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST. Damit bleibt der Lebensmittel-Discounter seinem Motto treu und bietet Kundinnen und Kunden "Mehr fürs Geld".

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

