NORMA

Pommes und Butter deutlich günstiger: Zum letzten Septemberwochenende fallen bei NORMA die Preise zum dritten Mal in nur zwei Wochen

Kundinnen und Kunden sparen bis zu 20 Prozent

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Alle guten Dinge sind drei! Genau aus diesem Grund senkt NORMA zum dritten Mal innerhalb von nur zwei Wochen die Preise auf Butter. Damit wird für Kundinnen und Kunden des Lebensmittel-Händlers jeder Back-Moment, jedes Frühstücks-Brötchen und jedes Koch-Erlebnis ein Stück günstiger: Denn Butter ist der Allrounder in der Küche und bei NORMA ab sofort noch günstiger zu haben. Die Bayerische Bio-Süßrahm-Butter der Eigenmarke BIO SONNE kostet jetzt in der 250-Gramm-Packung nur noch 2,79 Euro. Nachdem sie erst vor wenigen Tagen schon einmal reduziert wurde, sparen Kundinnen und Kunden jetzt insgesamt gut 20 Prozent. Insgesamt finden Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt sechs Butterartikel bei NORMA zu dauerhaft günstigen Preisen. Zusätzlich gibt der Discounter auch bei beliebten Pommes-Produkten Preisvorteile weiter: Fünf Artikel von POTATO MASTER - darunter Wedges, Kroketten und Wellenpommes - kosten ab sofort 20 Cent pro Packung weniger. Der Sparvorteil für Kundinnen und Kunden beläuft sich auf bis zu elf Prozent. Mit der dritten Preissenkung innerhalb weniger Wochen macht NORMA deutlich, dass das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" mehr als ein bloßer Slogan ist. Es ist ein Versprechen an die Kundinnen und Kunden des Discounters, stets die besten Angebote auf dem Markt zu bekommen. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter 250 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,79 EUR LANDFEIN Original Irische Butter 250 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,29 EUR POTATO MASTER Kartoffeltaschen 600 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,29 EUR POTATO MASTER Pommes Frites 1.000 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,49 EUR POTATO MASTER Wellenpommes 1.000 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,49 EUR POTATO MASTER Kroketten / Rösti Ecken 750 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,59 EUR POTATO MASTER Wedges 750 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,59 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell