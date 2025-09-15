NORMA

NORMA senkt ab sofort die Butterpreise

Eigenmarkenbutter von LANDFEIN und BIO SONNE ab Mitte September deutlich reduziert

Nürnberg (ots)

Ob aufs Frühstücksbrötchen, zum Backen oder Verfeinern in der Küche: Butter ist aus den meisten Haushalten nicht wegzudenken. Damit sie für alle erschwinglich bleibt, senkt NORMA ab sofort die Preise für mehrere Butterprodukte der Eigenmarken LANDFEIN und BIO SONNE. Besonders ins Auge fällt die Preissenkung bei der BIO SONNE Bayerischen Bio-Süßrahm-Butter 250 g, die ab sofort 2,99 Euro und damit 50 Cent weniger kostet. Auch die LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g und die LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g sind im Preis jeweils um 20 Cent reduziert und kosten nun nur noch 1,79 Euro. NORMA gibt regelmäßig Preisvorteile direkt an die Kundinnen und Kunden weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR LANDFEIN Original Irische Butter 250 g Bislang: 2,69 EUR Jetzt: 2,49 EUR LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR LANDFEIN Die Streichbare 250 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,59 EUR LANDFEIN Bergbauern Butter 250 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,19 EUR BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter 250 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

