NORMA begrüßt Rekord Azubi-Jahrgang - Knapp 1.000 neue Nachwuchskräfte starten 2025 durch

So viele Auszubildende wie noch nie

Nürnberg (ots)

Für NORMA ist der Ausbildungsbeginn jedes Jahr ein besonderes Ereignis: 2025 starten so viele junge Kolleginnen und Kollegen beim Nürnberger Lebensmittel-Händler wie noch nie in ihre berufliche Zukunft - je nach Region am 1. August oder am 1. September.

"NORMA ist stolz, dass so viele junge Menschen ihre Ausbildung bei NORMA begonnen haben. Das unterstreicht die Attraktivität von NORMA als Arbeitgeber. Viele der Nachwuchskräfte fanden dabei den Weg zu NORMA durch persönliche Empfehlung und die richtige Akquise in den Regionen," heißt es aus der Unternehmenszentrale.

Um den neuen Azubis den Einstieg so angenehm wie möglich zu gestalten, hat NORMA erneut zu den "Willkommens-Tagen" eingeladen. Die dezentral organisierten Kick-off-Events in ganz Deutschland boten zum einen spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger konnten in lockerer Runde erste Kontakte zu ihren künftigen Kolleginnen und Kollegen sowie zu den Ausbilderinnen und Ausbildern knüpfen. "Der Beginn einer Ausbildung ist ein großer Schritt - beruflich wie persönlich. Mit unseren Willkommens-Veranstaltungen zeigen wir: Unsere Azubis sind uns von Anfang an wichtig und wir unterstützen und begleiten sie auf ihrem Weg. Gleichzeitig geben wir ihnen die Möglichkeit, NORMA nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als Gemeinschaft kennenzulernen", so das Unternehmen weiter.

Die Niederlassung in Fürth steigert Vorfreude auf Ausbildung

Auch in Fürth ließen sich die Verantwortlichen wieder einiges einfallen, um den Willkommens-Tag für die neuen Azubis zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Nach der offiziellen Begrüßung nutzten die Teilnehmenden beim gemeinsamen Brunch die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre besser kennenzulernen. Die anschließende Mittagspause, die mit verschiedenen Spielaktionen für Auflockerung und gute Stimmung sorgte, leitete zum nächsten Programmpunkt über - den Führungen durch das Zentrallager und eine Filiale. So konnten die Azubis gleich am ersten Tag erleben, wie vielseitig und dynamisch die Tätigkeiten im Unternehmen sind.

Während die neuen Auszubildenden ihren Einstieg feierten, rückte NORMA auch die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen ins Rampenlicht. Besonders die Jahrgangsbesten wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet und mit großem Applaus in verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Unternehmens übernommen.

Für die Neuen war das ein eindrucksvolles Signal: Wer sich bei NORMA engagiert, kann viel erreichen und wird für gute Leistungen belohnt. Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten die Nachwuchstalente nicht nur den umfassenden Ausbildungsordner mit allen wichtigen Informationen für die kommenden Jahre, sondern auch ihre nachhaltigen Arbeitsoutfits aus Bio-Baumwolle. So verließen sie die Veranstaltung mit viel Motivation und Zuversicht für ihre Ausbildung.

Attraktive Rahmenbedingungen für einen starken Start

Neben einem gelungenen Auftakt bietet NORMA seinen Auszubildenden auch langfristig beste Voraussetzungen. Das Unternehmen setzt konsequent auf eine praxisorientierte Ausbildung, eröffnet vielfältige Entwicklungsperspektiven und lebt eine Unternehmenskultur, die von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist.

Besonders erwähnenswert ist, dass die Azubis von einer überdurchschnittlichen Vergütung profitieren. Mit der letzten Erhöhung Anfang des Jahres erhalten Azubis deutlich mehr als die tariflichen Ausbildungsvergütungen.

Im ersten Jahr dürfen sich die jungen Menschen auf 1.300 Euro im Monat freuen. Im zweiten Ausbildungsjahr erhalten sie 1.400 Euro im Monat und im dritten sogar 1.500 Euro pro Monat. Dazu gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld. "Unser Ziel ist es, die nächste Generation von Fach- und Führungskräften bei NORMA auszubilden", betonen die Ausbilderinnen und Ausbilder bei NORMA. "Wir legen Wert darauf, dass unsere jungen Kolleginnen und Kollegen die Chance haben, über sich hinauszuwachsen und schon früh Verantwortung zu übernehmen."

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

