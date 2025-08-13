PRESSEPORTAL Presseportal Logo

NORMA

Hitzewelle in Deutschland: NORMA reagiert und senkt die Preise auf Speiseeis der Eigenmarke RIVA um bis zu 33 Prozent
Für jeden Geschmack etwas dabei

Nürnberg (ots)

In Deutschland wird es heiß, bei NORMA gibt es Eis - und zwar zu neuen, reduzierten Preisen! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort die Preise auf zahlreiche Eissorten der Eigenmarke RIVA um bis zu 33 Prozent. Wer sich bei den hohen Temperaturen also abkühlen und dabei den Geldbeutel schonen will, schleckt am besten direkt zu. Den absoluten Sparvorteil gibt es beispielsweise beim RIVA Mini Frucht Mix Stieleis 600 ml, das ab sofort 1,99 Euro und damit einen Euro weniger als sonst kostet. Auch beim RIVA Eis Hits Eismix 570 ml oder beim Party-Mix Colorino 517 ml/592 ml sparen NORMA-Kundinnen und -Kunden beim nächsten Einkauf immerhin 80 Cent und damit knapp 29 Prozent pro Packung.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

RIVA Eissticks Nut Star / Choco Star 408 ml
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 1,99 EUR

RIVA Mini Frucht Mix Stieleis 600 ml
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 1,99 EUR

RIVA Party-Mix / Colorino 517 ml/592 ml
Bislang: 2,79 EUR
Jetzt: 1,99 EUR

RIVA Eis Hits Eismix 570 ml
Bislang: 2,79 EUR
Jetzt: 1,99 EUR

RIVA Mini Bigger Stieleis Mandel 600 ml
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,99 EUR

RIVA Eissticks 672 ml
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,39 EUR

Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

