Mehr als 100 NORMA-Mitarbeitende zeigen sportlichen Einsatz und gelebten Teamspirit beim diesjährigen B2Run Nürnberg

Auch 2025: Bei NORMA läuft´s einfach...

Nürnberg

Der Puls und die Spannung sind gestiegen: Beim B2Run-Firmenlauf in Nürnberg war NORMA erneut mit einem beeindruckenden Aufgebot am Start. Mehr als 100 sportbegeisterte Mitarbeitende aus verschiedenen Unternehmensbereichen schnürten die Laufschuhe, streiften das Teamshirt über und machten sich gemeinsam auf den Weg ins Ziel im Max-Morlock-Stadion. Dort wartete nicht nur der Applaus der Kolleginnen und Kollegen, sondern auch der eigens aufgebaute NORMA-Stand, an dem Snacks und kühle Getränke bereitstanden. Auch in diesem Jahr bewährte sich das Motto "Bei NORMA läuft's einfach" unter den Läuferinnen und Läufern - beim gemeinsamen Start, beim Durchhalten auf der Strecke und beim Zieleinlauf als Team.

Zusammen ans Ziel: Teamgeist bei NORMA wird großgeschrieben

Ob Laufanfängerinnen und -anfänger oder ambitionierte Sportbegeisterte - bei NORMA zählt, dass man gemeinsam antritt und gemeinsam ankommt. Schon seit vielen Jahren ist die Teilnahme am B2Run fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Gleiches gilt für die Unterstützung durch das Unternehmen selbst mit dem firmeneigenen Versorgungsstand im Zielbereich. Bei optimalem Laufwetter gingen die über 100 Teilnehmenden in den auffälligen roten Teamshirts gemeinsam an den Start und zeigten, dass sportliches Engagement und Zusammenhalt bei NORMA Hand in Hand gehen. Direkt im Max-Morlock-Stadion sorgte der NORMA-Stand dafür, dass sich alle Läuferinnen und Läufer nach den 6,1 Kilometern bestens erholen und miteinander ins Gespräch kommen konnten. Die entspannte Atmosphäre und der Austausch nach dem sportlichen Teil machten deutlich: Bei NORMA steht das Miteinander im Fokus.

Die NORMA-Laufschuhe haben keine lange Verschnaufpause, denn schon am 17. September geht's weiter: Beim 15. Fürth Firmenlauf ist der Nürnberger Lebensmittel-Discounter erneut am Start - natürlich wieder mit einem engagierten Team und erneut als offizieller Sponsor der Veranstaltung. Damit unterstreicht NORMA auch in diesem Jahr, wie wichtig sportliche Aktivitäten, Gesundheit und der Teamgedanke für das Unternehmen sind.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

