Soft N Dry TreeFree Windel™ Jetzt Mit ecoLiite Core™

Nächste Generation der nachhaltigen TreeFree Diaper™-Technologie für OEM- und Einzelhandels-B2B-Kunden in Schlüsselmärkten in Nordamerika, Lateinamerika und der EU

Soft N Dry Diapers Corp. („Soft N Dry" oder „SDC"), der führende Innovator im Bereich baumfreie Einweg-Babywindeln, kündigt heute die Markteinführung seiner bisher fortschrittlichsten Windelkerntechnologie an: den ecoLiite Core™. Diese neue Kerntechnologie wurde entwickelt, um die erste Generation der ecoFlex-Linie des Unternehmens zu ersetzen und bietet überlegene Leistung und Nachhaltigkeit für OEMs und Eigenmarken-Einzelhändler mit einem besonderen Fokus auf die Einhaltung der neuen EU-Entwaldungsfrei-Verordnung (EUDR).

Der ecoLiite Core™ stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Windeltechnologie dar und unterstreicht Soft N Dry's Engagement für umweltverantwortliche Produkte, die den Anforderungen des kommerziellen Marktes, der Verbraucher und der Umwelt gerecht werden. Durch den Einsatz fortschrittlicher Materialien und innovativer Technik verbessert der neue Kern die Saugfähigkeit, Haltbarkeit und den Komfort, während er eine 100% baumfreie Formulierung beibehält. Dies sorgt für einen reduzierten CO₂-Fußabdruck und eine höhere Kosteneffizienz für alle Marktteilnehmer im Vergleich zu herkömmlichen Windelkernen aus Holzfasern.

„Mit der Einführung von ecoLiite Core™ auf dem Markt machen wir einen entscheidenden Schritt, um die Einwegwindelindustrie profitabel und nachhaltig zu revolutionieren", sagte Matthew Keddy, CEO von Soft N Dry. „Unsere neue ecoLiite Core™-Technologie erfüllt nicht nur die höchsten Standards in Bezug auf Leistung und Komfort, sondern reagiert auch auf die weltweite Nachfrage nach umweltfreundlichen Babyprodukten. Darüber hinaus bietet der ecoLiite Core™ unseren OEM-Partnern und Einzelhändlern umfassende Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) und Nachhaltigkeitsberichterstattung, damit sie den wachsenden Verbraucheranforderungen nach Transparenz und ethischer Beschaffung in der neuen Ära der baumfreien Windel (EUDR) gerecht werden können."

Fokus auf Marktwachstum und Einhaltung europäischer Vorschriften

Der europäische Windelmarkt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, mit einer Marktausweitung von 44,3 Milliarden Einheiten im Jahr 2023 und einer erwarteten Steigerung auf 70,1 Milliarden Einheiten bis 2032, so die IMARC-Gruppe. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,1 % für den Zeitraum von 2024 bis 2032. Der Umsatz im europäischen Babywindelmarkt wird 2024 voraussichtlich 9,34 Milliarden USD erreichen, was auf die steigende Nachfrage nach Babyprodukten auf dem gesamten Kontinent zurückzuführen ist.

Mit der neuen EU-Entwaldungsfrei-Verordnung (EUDR), die am 1. Januar 2025 in Kraft tritt, werden Windelhersteller in der Europäischen Union vor strenge neue Anforderungen gestellt, um sicherzustellen, dass ihre Produkte nicht direkt zur Entwaldung beitragen. Diese Verordnung schreibt strenge Berichtsstandards für Produkte vor, die Schlüsselrohstoffe enthalten, wie zum Beispiel Holz, das in fast allen Einwegwindeln in Form von verarbeiteten Holzfasern verwendet wird. Dadurch müssen OEMs, Einzelhändler und 449 Millionen Verbraucher in Europa sich an die strengeren Nachhaltigkeitsstandards und eine neue Ära der baumfreien Windel anpassen.

Der ecoLiite Core™ von Soft N Dry ist strategisch positioniert, um diese neuen Anforderungen zu erfüllen. Als baumfreie Alternative bietet er eine nachhaltige, leistungsstarke Lösung, die perfekt zu den EUDR-Anforderungen passt. Durch die Integration von ecoLiite Core™ in ihre eigenen Produkte können die Hersteller und Einzelhandelskunden von Soft N Dry sicherstellen, dass sie den kommenden Vorschriften entsprechen, umfassende Berichte vorlegen, ihre Umweltbelastung reduzieren und die wachsende Nachfrage nach ökologisch bewussten Konsumenten und dem steigenden Bedarf an Veränderungen bedienen.

Verfügbarkeit und Markteinfluss

Ab sofort ist der ecoLiite Core™ für OEMs und Einzelhändler verfügbar, um ihn in ihre eigenen Babywindelmarken und verwandte Produkte zu integrieren. Diese fortschrittliche Kerntechnologie bietet Soft N Dry-Kunden eine kostengünstige, leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Materialien und unterstützt ihren Bedarf, die sich entwickelnde regulatorische Landschaft einzuhalten und die erhöhten Erwartungen an Nachhaltigkeit zu erfüllen und gleichzeitig überlegene Produktleistungen zu bieten.

Über Soft N Dry Diapers Corp.

Soft N Dry Diapers Corp. („Soft N Dry" oder „SDC") ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf fortschrittliche, baumfreie Materialien im globalen Markt für Einweg-Babywindeln im Wert von 60 Milliarden Dollar spezialisiert hat. Mit seiner proprietären ecoLiite Core™-Technologie bietet Soft N Dry überlegene Produktleistung und Nachhaltigkeit für kommerzielle Hersteller und Einzelhandelskunden in Nordamerika, Lateinamerika und Europa und übertrifft herkömmliche Materialien auf Holzbasis in der neuen TreeFree Diaper™-Kategorie in Bezug auf Produktleistung, Preis und Umweltauswirkungen für die Familien, die diese Produkte nutzen.

TreeFree Diaper™, TreeFree Windel™ und ecoLiite Core™ sind eingetragene Marken der Soft N Dry Diapers Corp.

