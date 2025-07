NORMA

Juli 2025: NORMA überzeugt bei ÖKO-TEST mit Wattestäbchen in Bio-Qualität

Klimafreundlich und ohne bedenkliche Inhaltsstoffe

Nürnberg (ots)

Wattestäbchen sind ein kleiner Alltagshelfer, dem oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST hat genau das jetzt getan und 24 Produkte von unterschiedlichen Herstellern unter die Lupe genommen. NORMA überzeugt dabei mit der Eigenmarke DAUNASOFT auf ganzer Linie und sichert sich mit der Gesamtnote "gut" ein starkes Ergebnis im Testumfeld.

Top-Qualität zum günstigen Discount-Preis

Ob im Badezimmer, auf Reisen oder für den Feinschliff beim Make-up - Wattestäbchen sind echte Alltags-Allrounder. Bei NORMA greifen Verbraucherinnen und Verbraucher auf der Suche nach Wattestäbchen jetzt ganz offiziell zu einem rundum gelungenen Produkt: Die Bio-Wattestäbchen der Eigenmarke DAUNASOFT haben im aktuellen ÖKO-TEST-Vergleich die Gesamtnote "gut" erhalten - und schneiden dabei in der wichtigsten Kategorie, den Inhaltsstoffen, sogar mit "sehr gut" ab. Die Testerinnen und Tester heben hervor, dass keinerlei bedenkliche Substanzen - weder optische Aufheller noch chemische Rückstände - in der Watte enthalten sind. Die Verpackung besteht aus Papier, was ein zusätzlicher Pluspunkt in Sachen Nachhaltigkeit ist. Für 300 Stück zahlen Kundinnen und Kunden gerade einmal 70 Cent.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

