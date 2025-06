NORMA

Schon ab einem Einkaufswert von einem Euro: NORMA macht Bargeldabhebung in den Filialen noch einfacher

Statt zur Bank lieber zum fränkischen Discounter

Nürnberg (ots)

Bei NORMA einkaufen und sich zeitgleich den Umweg zum Bankautomaten sparen - das geht ganz einfach und ab dem 1. Juni sogar schon bei einem Einkaufswert von einem Euro. Kundinnen und Kunden des Nürnberger Lebensmittel-Händlers NORMA sind bereits gewohnt, dass sie an der Kasse der Filiale Bargeld in Höhe von bis zu 200 Euro abheben können. Voraussetzung für diesen Service war bislang ein Einkauf in Höhe von mindestens fünf Euro.

Um es für die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt sogar noch einfacher zu machen, wird der Betrag künftig auf ein Mindestmaß reduziert: Sobald sie dann also für nur 1 Euro einkaufen, kann auf Wunsch mit Girocard, Mastercard- oder Visa-Kreditkarte eine zusätzliche Abhebung erfolgen.

Transparent und einfach - die Bargeldabhebung bei NORMA

Mit der Anpassung des Mindestbetrags macht es NORMA damit noch leichter, Bargeld abzuheben. Das Konsumenten-Verhalten hat gezeigt, dass der Service sehr gerne genutzt wird - dies will der Discounter jetzt weiter unterstützen. Damit beim Einkauf und der Bargeldabhebung volle Transparenz herrscht, werden die Beträge auf dem Kassenzettel nachvollziehbar ausgewiesen. So weiß man immer, was der Einkauf gekostet hat und wie viel Bargeld zeitgleich mitgenommen wurde. Einfach geht es nicht. Der Schritt unterstreicht das Bestreben von NORMA den Wünschen der Kundinnen und Kunden bestmöglich zu entsprechen und alles für das ideale und schnelle Einkaufserlebnis zu tun.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

