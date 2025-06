NORMA

NORMA Plus App: Ab heute sparen Kundinnen und Kunden mit den digitalen Coupons bis zu 50 Prozent auf zahlreiche Produkte

Noch mehr Preisvorteile für Nutzerinnen und Nutzer

Nürnberg (ots)

Das Warten hat ein Ende: Ab heute (2. Juni) steht die neue NORMA Plus App in vollem Spar-Umfang für die Kundinnen und Kunden zur Verfügung. Damit profitieren die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur von exklusiven Coupons mit Rabatten in Höhe von bis zu 50 Prozent, sondern erleben auch eine smarte Verbindung aus Einkauf in der Filiale und digitalem Angebot. NORMA bringt damit den Discount aufs nächste Level - einfach, schnell und kompakt.

NORMA digitalisiert den Discount

Mit der NORMA Plus App wird das Einkaufen noch bequemer und deutlich günstiger: Nutzerinnen und Nutzer erhalten Zugriff auf exklusive digitale Coupons, die direkt an der Kasse eingelöst werden können. So setzt der Discounter seine Preisstrategie konsequent fort und gibt starke Preisvorteile an die Kundschaft weiter. Den Auftakt der wöchentlichen Coupon-Aktionen machen unter anderem beliebte Markenprodukte. So gibt es beispielsweise die 1,25-Liter-Flasche Cola, Fanta, Sprite oder Mezzo Mix für nur 85 Cent. Das entspricht einem App-Discount von 46 Prozent im Vergleich zum Normalpreis. Auch der Scheibenkäse von GRÜNLÄNDER ist in der 156-Gramm-Packung mit einem App-Coupon für nur 1,65 Euro erhältlich und damit 44 Prozent günstiger. Das größte Sparpotenzial haben Verbraucherinnen und Verbraucher diesmal bei Rama, die es im 400-Gramm-Becher satte 49 Prozent günstiger gibt - sie kostet mit App-Coupon nur 1,11 Euro.

Ob Getränke, Käse, LED-Solarleuchten oder Sommermode: Die NORMA Plus-Coupons decken ein vielfältiges Sortiment ab - das Sparen bei NORMA war noch nie so einfach und so digital.

Benutzerfreundliche App mit extra-Vorteil

Die App wurde bewusst nutzerfreundlich gestaltet. Eine einfache Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort genügt, um direkt von den verfügbaren Coupons zu profitieren. Nutzerinnen und Nutzer können sich mit ihrem Account sowohl in der NORMA Plus App als auch bei NORMA24 anmelden und identifizieren.

Mit der NORMA Plus App setzt der Discounter auf eine verstärkte Weitergabe von Kundenvorteilen durch digitale Services. Die angebotenen Coupons, kombiniert mit der bewährten Preisstrategie, bieten zusätzliches Sparpotenzial und machen den Einkauf noch attraktiver - getreu dem Motto "Mehr fürs Geld".

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

