NORMA Plus App startet am 2. Juni: Exklusive Sparvorteile für Kundinnen und Kunden direkt auf das Smartphone

Attraktive Preisvorteile dank digitaler Coupons

Der Countdown läuft: Schon in ein paar Tagen rollt der Nürnberger Lebensmitteldiscounter NORMA in der neuen NORMA Plus App die ersten Spar-Coupons aus und bringt den Kundinnen und Kunden damit noch mehr Preisvorteile direkt aufs Smartphone. Die extra dafür aktualisierte App steht bereits in den gängigen App-Stores zur Verfügung. Wer die bisherige NORMA-App bereits nutzt, wird feststellen, dass mit dem Update die Voraussetzungen für die neuen Zusatzfunktionen vorhanden sind: Dann bedarf es nur noch weniger Klicks und der Erstellung eines NORMA-Kundenkontos. Ab dem 2. Juni eröffnet die NORMA Plus App dann allen Kundinnen und Kunden exklusiven Zugriff auf digitale Sparangebote.

NORMA bringt Coupon-Spar-Funktion in der Plus App

Erst 2023 frischte NORMA den Look des Onlineshops NORMA24 auf. Doch das war nur der Anfang in Sachen Digital-Discountangebot. Denn was folgt, ist die konsequente Weiterentwicklung in Richtung digitaler Kundenvorteile: die neue NORMA Plus App. Damit gibt NORMA künftig attraktive Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter und stärkt ihre digitale Präsenz.

Die App ist nicht nur ein perfektes Werkzeug zur Schnäppchenjagd, sondern verfolgt das Ziel, die Online- und Offline-Welt enger zu verzahnen und so Einkaufserlebnis, Kundenbindung und Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Die App bringt zahlreiche Funktionen mit sich, allen voran digitale Coupons, exklusive Angebote und dauerhaft günstige Preise. Damit unterstreicht NORMA sein Kernversprechen - TOP-Qualität zu TOP-Preisen, also einfach "Mehrs fürs Geld!".

Mehr sparen, smarter einkaufen: Die Vorteile der NORMA Plus App

Nutzerinnen und Nutzer profitieren von individuellen Rabatten und Sonderaktionen, die direkt in der App verfügbar sind. Ab dem 26. Mai lohnt sich ein zusätzlicher Blick in die NORMA-Handzettel im Briefkasten oder den Filialen. Denn: Dort werden die ersten App-Sparvorteile verkündet, die es ab dem 2. Juni dann zu kaufen gibt. Ein Vorgeschmack auf das, was künftig mit der NORMA Plus App möglich ist - darunter Rabatte von bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Artikel.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

