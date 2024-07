Badische Zeitung

"Compact"-Verbot: Nicht das größte Problem

Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

Mit Journalismus hat das "Compact"-Magazin nichts zu tun - das weiß man bestimmt auch in der AfD, wo die Empörung über die Entscheidung von Innenministerin Nancy Faeser besonders laut ausfällt. Dafür aber (...) mit Hetze, Verschwörungserzählungen, Antisemitismus, Kreml-Propaganda und offener Verachtung der parlamentarischen Demokratie. Aber reicht das für einen so schwerwiegenden Eingriff in die Pressefreiheit aus? (...) Gut möglich, dass ein Gericht das Verbot einkassiert und am Ende die lachen, die man in die Schranken weisen wollte. Ohnehin funktioniert es nicht, die Echokammern, in denen sich ein nicht kleiner Teil der Gesellschaft informiert, mit Verboten aufbrechen zu wollen. (...). Trittbrettfahrer wie Jürgen Elsässer sind (..) nicht das größte Problem. Viel schwerer wiegt, dass im Umgang mit den Rechtspopulisten der politische Einfallsreichtum kaum mehr über Verbotsdebatten hinausreicht. https://www.mehr.bz/khs199o

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell