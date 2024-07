Badische Zeitung

US-Waffen in Deutschland: Rückkehr der Kalten Krieger?

Kommentar vom Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

Tatsächlich ist Deutschland längst eine Zielscheibe Russlands. Schon vor Jahren hat der Kreml begonnen, Abrüstungsvereinbarungen wie den INF-Vertrag zu unterlaufen und den Kontinent mit neu entwickelten Mittelstreckenraketen zu bedrohen. Während die USA den Vertrag auch deshalb 2019 kündigten, war man in Europa diesbezüglich lange leise - selbst dann noch, als Putin atomwaffenfähige Iskander-Raketen in Kaliningrad stationierte. Die deutsch-amerikanische Antwort fällt nun spät, aber mit Augenmaß aus. Sie ist nicht nur vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine überfällig. Dabei ist Deutschland wieder einmal darauf angewiesen, dass andere in die Bresche springen, wenn es um die eigene Sicherheit geht. (...) Wer weiß, wie lange Amerika seine schützende Hand über die Verbündeten hält. https://www.mehr.bz/khs194o

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell