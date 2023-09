Scopevisio Group AG

Scopevisio AG gewinnt den begehrten Titel "ERP-System des Jahres 2023" in der Kategorie "Branchenübergreifend für KMU"

Bonn/Potsdam

In einer glanzvollen Zeremonie, die am 6. September 2023 in der Königsstadt Potsdam stattfand, wurde die Scopevisio AG mit dem begehrten Titel "ERP-System des Jahres 2023" in der Kategorie "Branchenübergreifend für KMU" ausgezeichnet.

Dieser renommierte Preis, vergeben vom Center for Enterprise Researchin Zusammenarbeit mit dem Berliner GITO-Verlag und dem Fachmedium ERP Management, ist die höchste Auszeichnung für Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen in Europa.

Die Preisverleihung würdigte die Scopevisio AG als führenden Anbieter einer herausragenden ERP-Lösung, die Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Mit ERP-Systemen als Enabler der digitalen Transformation rückt die Integration dieser Lösungen in den Mittelpunkt der erfolgreichen Umgestaltung von Geschäftsprozessen.

Eine unabhängige Jury, bestehend aus hochkarätigen Digital- und Branchenexperten aus Beratung, Journalismus und Wissenschaft, hatte die schwierige Aufgabe, den Gesamtsieger in verschiedenen Kategorien zu ermitteln. Die beeindruckende Leistung von Scopevisio AG in der Kategorie " Branchenübergreifend für KMU" stach dabei besonders hervor.

Die Finalisten hatten am 4. September 2023 die Gelegenheit, ihre innovativen Lösungen in einem Digitalen Pitch vor der Jury zu präsentieren. Diese Präsentationen boten spannende Einblicke in die Welt der ERP-Systeme und lieferten wertvolle Informationen für Professionals im Bereich der ERP-Auswahl, -Einführung und -Weiterentwicklung.

Die Scopevisio AG überzeugte die Jury mit einer herausragenden Performance im Pitch. Exklusive Hintergründe, Bewertungen und Jury Statements werden in der Oktober Ausgabe der ERP Management veröffentlicht.

Die Auszeichnung als "ERP-System des Jahres 2023" ist eine Bestätigung für die sehr gute Arbeit und das Engagement der Scopevisio AG, um ihren Kunden erstklassige ERP-Lösungen in der Cloud anzubieten. Diese Anerkennung unterstreicht die Position der Scopevisio AG als Branchenführer und sein kontinuierliches Streben nach Exzellenz.

Scopevisio AG wird nicht nur als Sieger gefeiert, sondern auch als Teil des Forschungs- und Exzellenznetzwerks ERP-System der Zukunft aufgenommen.

Dieses Netzwerk bringt führende Köpfe aus der ERP-Branche zusammen, um den technologischen Fortschritt, die Innovation und das Networking zu fördern und den Wettbewerb stets einen Schritt voraus zu sein.

Die Auszeichnung als "ERP-System des Jahres 2023" ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der Scopevisio AG und ein Beweis für ihr Engagement für Innovation und Exzellenz in der Welt der Unternehmenssoftware.

Über die Scopevisio AG

Die Scopevisio AG ist ein Hersteller und Anbieter von integrierter, branchenunabhängiger kaufmännischer Unternehmenssoftware für den Mittelstand. Die umfassende Lösung der Scopevisio Software umfasst Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Warenwirtschaft, CRM, HR-Management, Projektmanagement, Enterprise-Content-Management (ECM), Point of Sale (POS) und Business Intelligence. Ihr Ziel besteht darin, betriebswirtschaftliche Prozesse in verschiedenen Branchen zu vereinfachen und zu automatisieren sowie eine standort- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Die Scopevisio AG hat ihren Hauptsitz in Bonn und beschäftigt in Deutschland und Österreich etwa 300 Mitarbeiter:innen. Sie erzielt einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro und betreut mit ihren Lösungen derzeit über 7.500 Kunden.

Video Scopevisio:

https://public.teamwork.scopevisio.com/7c4c3fc8-e1cd-4c48-bf70-eda1003730a4

Fotos Preisverleihung:

https://cloud.gito.de/index.php/s/pwzGpjMMRPGgRX7

