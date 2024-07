Badische Zeitung

Berichte über Anschlagspläne: In Putins Fadenkreuz

Kommentar von Tobias Heimbach

Freiburg (ots)

Eigentlich sollte niemand überrascht sein, wie skrupellos Wladimir Putin vorgeht. (...) Dass Putin auch nicht vor Attentaten auf deutschem Boden zurückschreckt, zeigt der Geheimdienst-Mord an einem Georgier in Berlin 2019 . Nun sollte es offenbar Papperger treffen. Für Deutschland kann das nur bedeuten, dass man wachsamer sein muss und sich mit Blick auf Russland keine Illusionen machen sollte. Der Ukraine-Krieg muss schnell aufhören. Doch das wird nicht funktionieren, indem man auf Putin zugeht und ihm Zugeständnisse macht - in der vagen Hoffnung, selbst verschont zu werden. Auch Deutschland ist längst in Putins Fadenkreuz. https://www.mehr.bz/khs195o

