Saubere Sache: Waschmittel von TOPTIL bei NORMA ab Mitte Mai deutlich im Preis reduziert / Bio-Brötchen und duftende Wäsche - der perfekte Wochenstart

Das ist ein astreiner Wochenstart bei NORMA - im wörtlichen Sinne! Denn der Lebensmittel-Händler reduziert ab sofort zwei beliebte Waschmittel der Eigenmarke TOPTIL im Preis. Jeweils 20 Cent sparen Kundinnen und Kunden beim Discounter, wenn sie bei der 2-Kilo-Packung vom Color- oder Vollwaschmittel zugreifen. Super sauber und zum Sparpreis: NORMA gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern damit erneut direkt Preisvorteile weiter und sorgt zum Wochenstart für noch mehr gute Laune. Auch die Frühstücksbrötchen schmecken gleich dreimal besser, wenn sie 20 Prozent günstiger zu haben sind. Die Bio-Landbrötchen von BIOLINE gibt es jetzt für 79 Cent statt 99 Cent. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): TOPTIL Color-Waschmittel 2,03 kg Bislang: 4,89 EUR Jetzt: 4,69 EUR TOPTIL Vollwaschmittel 2,03 kg Bislang: 4,89 EUR Jetzt: 4,69 EUR BIOLINE Bio-Landbrötchen 250g / 280g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,79 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

