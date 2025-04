NORMA

NORMA bringt Bio-Wein zum Sensationspreis ins Regal

Neu bei NORMA: Hochwertiger Bio-Tempranillo von BIO SONNE

Nürnberg (ots)

Sonne, Lebensfreude und ein guter Tropfen Rotwein: Das klingt nach Spanien! Ab sofort holt NORMA dieses mediterrane Lebensgefühl ins Weinregal - mit dem neuen Tempranillo La Mancha D.O. Vino de la Tierra de Castilla der Eigenmarke BIO SONNE. Und das Beste daran? Der neue Rotwein ist in der 0,75-Liter-Flasche für unschlagbare 1,99 Euro zu haben und hat damit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Tempranillo ist regional erhältlich und wird in den NORMA-Filialen im Osten Deutschlands angeboten.

Tempranillo - edle Rebsorte, vollmundiger Genuss

Tempranillo ist eine der beliebtesten Rebsorten Spaniens und bekannt für ausdrucksstarke Aromen sowie samtige Tannine. Der Tempranillo von BIO SONNE, der exklusiv beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter erhältlich ist, stammt aus den sonnenverwöhnten Weinbergen von Castilla. Dort sorgen ideale klimatische Bedingungen für perfekt gereifte Trauben. Das Ergebnis: ein Rotwein mit intensiven Noten von reifen roten Beeren, saftigen Kirschen und einer feinen Würze, von den renommierten Winzern der Bodegas Isidro Milagro vinifiziert - ein echter Genuss, den NORMA nun für alle Weinfreunde zugänglich macht.

Bio-Weinqualität für alle

NORMA steht für höchste Qualität zu besten Preisen - und das gilt auch für Wein! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter hat sich längst als feste Größe für gute Weine zu fairen Preisen etabliert. Vom aromatischen Primitivo bis zum fruchtigen Weißwein: In den NORMA-Regalen finden Weinliebhaberinnen und -liebhaber eine erlesene Auswahl aus den besten Regionen der Welt. Mit dem Tempranillo der Eigenmarke BIO SONNE bietet NORMA eine geschmackvolle, erschwingliche Alternative für alle, die Wert auf nachhaltigen Genuss legen. Ob zu Tapas, Pasta oder gegrilltem Gemüse - dieser vielseitige, sorgfältig hergestellte Tempranillo passt immer.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell