The Plantly Butchers GmbH & Co. KG

Vegane Neuheiten für Grill und Pfanne

Bei Billie Green geht's jetzt um die Bratwurst!

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Pünktlich zum Start der Grillsaison überrascht Billie Green mit zwei innovativen Bratwurst-Varianten. Die Billie Green Grobe Bratwurst Klassik überzeugt mit herzhaftem Geschmack und authentischer Textur, während die Billie Green Grobe Bratwurst Käse-Style zusätzlich mit einer herzhaften, veganen Käsealternative punktet. Diese Neuheiten lassen ab sofort die Herzen von Wurstliebhaber*innen höherschlagen.

Billie Green überrascht regelmäßig mit innovativen, pflanzlichen Fleischalternativen und zeigt jedes Mal, wie lecker rein pflanzlich geht! So überzeugt auch die neue Billie Green Vegane Grobe Bratwurst Klassik gleich beim ersten, knackigen Biss: Ihre grobe Körnung sorgt für eine authentische Textur und noch mehr herzhaften Bratwurst-Geschmack. Das zweite, neue Mitglied in der Billie Green Familie hat es in sich: Gefüllt mit veganer, würziger Käsealternative verbindet die Billie Green Vegane Grobe Bratwurst Käse-Style köstlichen Käse- mit deftigem Bratwurstgeschmack - ein Match made in Heaven! Die beiden Bratwurstinnovationen können im Handumdrehen auf dem Grill, aber auch in der Pfanne zubereitet werden und bringen echte Abwechslung auf den Teller. Neben ihrem deftigen Geschmack haben die zwei aber noch mehr zu bieten: Mit 28 g Protein auf 100 g bei der groben, veganen Bratwurst und 24 g Protein auf 100 g bei der Bratwurst-Variante mit veganer Käsealternative stehen sie herkömmlichen Fleisch- und Wurstwaren in nichts nach. Zudem sind die veganen Bratwürste frei von Konservierungs- und Farbstoffen.

Die Marke Billie Green begeistert seit ihrem Marktstart im September 2022 die Verbraucher*innen mit innovativen veganen Produkten. Aktuell gehört Billie Green zu den Top 3 der erfolgreichsten Marken für vegetarische und vegane Fleischalternativen in Deutschland. Die Billie Green Veganen Schinkenwürfel und die Billie Green Veganen Snacks Salami-Style sind die jeweiligen Marktführer in diesen Segmenten. Die veganen Alternativen von Billie Green gibt es als Snack, als Kitchenhelper, als Aufschnitt und auch als Hauptgerichte, die in der Pfanne und auf dem Grill zubereitet werden können. Und: Das Sortiment wächst weiter und beweist in immer mehr Verzehrsituationen: "So lecker geht rein pflanzlich!".

Original-Content von: The Plantly Butchers GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell