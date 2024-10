The Plantly Butchers GmbH & Co. KG

Hähnchen-Style oder Salami-Snack? Hauptsache lecker und vegan!

Billie Green präsentiert neue Aufschnitt-Sorten und deftigen Snack

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Vegan, herzhaft, unwiderstehlich: Der neue pflanzliche Aufschnitt "Hähnchen-Style" in den Sorten "Grilled" und "Curry" von Billie Green bietet viele Möglichkeiten der Zubereitung und passt zu jedem Lifestyle. Und wenn es mal ganz schnell gehen muss, bietet Billie Green jetzt seinen beliebten veganen Snack Salami-Style in einer Variation mit Käsenote an.

Mit dem Billie Green Veganen Aufschnitt Hähnchen-Style mischt das junge Corporate Startup The Plantly Butchers den Aufschnitt-Markt weiter auf. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei: Der Billie Green Vegane Aufschnitt Hähnchen-Style "Grilled" überzeugt mit milder Würze und zartem Biss. Abgerundet wird das Geschmackserlebnis mit einem leckeren Extra: einem würzigen Bratrand für herzhaften Genuss. Wer es lieber exotisch und ausgefallen mag, wird den Billie Green Veganen Aufschnitt Hähnchen-Style mit Curry lieben!Retro oder doch lieber Streetstyle? Ob nostalgisch angelehnt an Toast-Hawaii oder ganz modern in Erinnerung an die Festival-Saison als Super-Sandwich - die Billie Green Veganen Aufschnitte Hähnchen-Style gehen jeden Lifestyle mit und punkten auch mit ihren inneren Werten: Der hohe Proteingehalt von 22,5 g auf 100 g kann sich sehen lassen und steht herkömmlichen Fleisch- und Wurstwaren in nichts nach. Beide Geschmacksrichtungen sind nicht nur superlecker, sondern auch frei von Zusatzstoffen*.

Die Billie Green Veganen Snacks Salami-Style kommen, ob als Klassik oder Chili, bei Heißhunger zum Einsatz und freuen sich wachsender Beliebtheit. Die Klassik-Variante der Snack-Salamis hat bereits die Herzen der Käufer*innen erobert und liegt auf Platz 1 der meistgekauften Produkte bei den veganen Snacks. Jetzt präsentiert Billie Green mit dem Veganen Snack Salami-Style mit Käsenote eine perfekte Ergänzung zum erfolgreichen Duo und lässt das Herz von Salami-Fans höherschlagen. Ebenfalls "ready to snack" überzeugt diese innovative Sorte durch die Kombination von würziger Snack-Salami und kräftiger Käsenote. Auch der Newcomer überzeugt mit einem hohen Proteingehalt von 36 g auf 100 g und kommt ohne Konservierungsstoffe und künstliche Farbstoffe aus.

Über Billie Green

Hinter der Marke Billie Green steht das junge und dynamische Unternehmen The Plantly Butchers (TPB). Das Osnabrücker Corporate-Startup gehört zur InFamily Foods-Unternehmensgruppe und begeistert seit seinem Marktstart im September 2022 die Verbraucher*innen. Aktuell gehören The Plantly Butchers zu den Top 3 der erfolgreichsten Hersteller für vegetarische und vegane Fleischalternativen in Deutschland und stellen mit den Billie Green Veganen Schinkenwürfeln und den Billie Green Veganen Snacks Salami-Style den jeweiligen Marktführer in diesem Segment. Die veganen Fleischalternativen von Billie Green gibt es als Snack, als Kitchenhelper, als Aufschnitt und auch als Hauptgerichte, die in der Pfanne und auf dem Grill zubereitet werden können. Und: Das Sortiment wächst weiter und beweist in immer mehr Verzehrsituationen: "So lecker geht rein pflanzlich!".

Infos Neuprodukte

Billie Green Veganer Aufschnitt Hähnchen-Style "Grilled", 70 g, 1,69 EUR UVP

Der zeitlose Favorit: Mild gewürzt und zart im Biss, ist diese Sorte die perfekte Wahl für jeden, der den traditionell-leichten Genuss von Hähnchen liebt - im "Grilled"-Style!Der Billie Green Vegane Aufschnitt Hähnchen-Style "Grilled" hat einen Proteingehalt von 22,5 g auf 100 g und ist frei von Zusatzstoffen*.

Billie Green Veganer Aufschnitt Hähnchen-Style mit Curry, 70 g, 1,69 EUR UVP

Exotisch und würzig. Diese Sorte bringt Hähnchen-Genuss mit Curry direkt auf den Teller und sorgt für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Mit einem hohem Proteingehalt von 22,5 g auf 100 g und frei von Zusatzstoffen* punktet der Billie Green Vegane Aufschnitt Hähnchen-Style mit Curry.

Billie Green Veganer Snack Salami-Style mit Käsenote, 75 g, 2,49 EUR UVP

Die perfekte Symbiose aus würziger Snack-Salami und einer kräftigen Käsenote. Neben ihrem besonderen Geschmack punktet der Billie Green Vegane Snack Salami-Style mit Käsenote mit einem hohen Proteingehalt von 36 g pro 100 g.

*"Frei von Zusatzstoffen" heißt, wir verzichten auf die Zugabe von E-Nummer-pflichtigen Zusatzstoffen, wie z.B. Konservierungsstoffen, künstlichen Farbstoffen oder Verdickungsmitteln.

Original-Content von: The Plantly Butchers GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell