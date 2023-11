The Plantly Butchers GmbH & Co. KG

So lecker geht rein pflanzlich!

Billie Green präsentiert neue Snacks und spanischen Aufschnitt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Osnabrück (ots)

Das hat uns noch gefehlt: Mit den drei neuen Produkten von Billie Green hat die Jagd nach herzhaft-veganen Snacks ab sofort endlich ein Ende. Die Billie Green Vegane Snacks Salami-Style sind ein echtes Highlight für den Hunger zwischendurch. Und Stullenliebhaber*innen können sich auf den Zuwachs der Aufschnitt-Familie freuen: die Billie Green Vegane Salami Chorizo-Style. Alles unter dem Motto: "So lecker geht rein pflanzlich!"

Herzhafte Rettung bei Hungerattacken ist in Sicht: Der Billie Green Vegane Snack Salami-Style kommt gleich in zwei Geschmackrichtungen zum Einsatz. Ob als Salami Snack Klassik mit rauchig-würziger Note oder in der feurigen Variante mit Chili: Beide veganen Varianten begeistern durch ihre Bissfestigkeit und sind "ready to snack" - zu Hause oder unterwegs. Zu den veganen Aufschnitt-Varianten gesellt sich mit der Billie Green Veganen Salami Chorizo-Style eine spannende neue Sorte, die es in sich hat: Rauchig-pikant verfeinert verleiht sie der Brotzeit eine echte spanische Note. Die Billie Green Veganen Snacks Salami-Style sind stets schnell zur Hand, wenn der kleine Hunger kommt.

Wie gewohnt setzt The Plantly Butchers auch bei den neuen Produkten auf ein innovatives Herstellungsverfahren auf Basis von Fermentation. Im Zusammenspiel mit optimalen Produktionsbedingungen und dem Einsatz hochwertiger Gewürze entsteht so ein einzigartiges Snackerlebnis. Mit einem hohen Proteinanteil zwischen 31 und 36 Gramm sind die Billie Green Produkte auch ernährungsphysiologisch eine echte pflanzliche Alternative zu herkömmlichen Fleisch- und Wurstwaren.

Über The Plantly Butchers

The Plantly Butchers (TPB) ist ein 2021 gegründetes Corporate-Startup innerhalb der InFamily Foods-Unternehmensgruppe, die mit dem Schwesterunternehmen The Family Butchers (TFB) die Nummer Zwei auf dem deutschen Wurst- und Schinkenmarkt ist. Diese Expertise trifft bei The Plantly Butchers auf die Fachkompetenz erfahrener Produktentwickler*innen für pflanzliche Proteinquellen. Mit seiner Marke Billie Green gehört The Plantly Butchers bereits nach einem Jahr am Markt zu den Top 5 der beliebtesten Hersteller für Fleisch- und Wurstalternativen in Deutschland. Weitere Infos: www.the-plantly-butchers.com und www.billie-green.com

Original-Content von: The Plantly Butchers GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell