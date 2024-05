Neue Osnabrücker Zeitung

Ingo Knollmann von den Donots fordert politische Positionierung von Promis

Sänger attestiert unpolitischen Prominenten eine "Arschlochmentalität"/"Kommerzieller Erfolg kann Punk sein"

Osnabrück (ots)

Punksänger Ingo Knollmann (47) von den Donots fordert im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) ein, dass prominente Personen und Bands sich politisch positionieren: "Ich finde es brandgefährlich, wenn Leute sich abseits von der Bühne nicht äußern. (...) Noch mehr, wenn er eine gewisse Reichweite hat und Leute erreichen kann. Sich da nicht zu positionieren, das halte ich für fahrlässig. Und das ist für mich eine klassische, ignorante Arschlochmentalität. Das geht nicht."

2023 stand das Donots-Album "Heute ist ein guter Tag" für vier Wochen auf Platz 1 der Deutschen Albumcharts. Für Knollmann steht kommerzieller Erfolg aber nicht im Widerspruch zur Punk-Einstellung: "Das passt absolut. Es ist sogar das Punkste, was in den Charts in der Zeit passieren konnte. Weil wir alles DIY (Do it yourself, mach es selbst, Anm. d. Red.) machen. Wir sind unsere eigene Plattenfirma, wir haben unser eigenes Studio, wir machen unser eigenes Management, wir haben unsere eigenen Ideen. Und wie Punk ist das bitte?"

