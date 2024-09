Sky Deutschland

Der Kinohit "Dune: Part Two" startet morgen bei Sky und WOW

Der Kino-Blockbuster "Dune: Part Two" feiert seine TV- und Streaming-Premiere

Die Sci-Fi-Fortsetzung mit Timothée Chalamet, Zendaya, Christopher Walken und Austin Butler war in den Kinos einer der erfolgreichsten Filme des Jahres

Die Dramaserie "Dune: Prophecy" startet ebenfalls im Lauf des Jahres bei Sky und WOW

Der Film "Dune: Part Two" ab 6. September bei Sky und WOW

Unterföhring, 5. September 2024 - Ein weltweiter Erfolg: Das Sci-Fi-Epos "Dune: Part Two" übertraf 2024 an den Kinokassen sogar den gefeierten und mit sechs Oscars ausgezeichneten Vorgängerfilm. Jetzt startet die Geschichte um Paul Atreides und seinen Kampf gegen die Mörder seines Vaters - wieder mit Timothée Chalamet und Zendaya in den Hauptrollen - bereits morgen, am 6. September, bei Sky und dem Streaming-Service WOW.

Über "Dune: Part Two":

Paul Atreides (Timothée Chalamet) hat den hinterhältigen Angriff auf dem Wüstenplaneten Arrakis überlebt und findet Zuflucht bei den Fremen. Die Ureinwohner des umkämpften Wüstenplaneten halten ihn für den prophezeiten Messias, der ihr Volk von der Geißel des Imperiums befreien wird. Kann seine Liebe zur Fremin Chani (Zendaya) Manipulation und Machtkämpfen standhalten?

Timothée Chalamet verkörpert in Denis Villeneuves "Dune: Part Two" einen vielschichtigen Helden, der auf seiner Mission in einem Gefühlschaos zwischen Liebe und Rachgier taumelt. An seiner Seite glänzen mit Zendaya, Rebecca Ferguson, Christopher Walken und Austin Butler weitere starke Schauspieler als elementare Protagonisten des Blockbusters.

Die Film-Fortsetzung schaffte es den Erfolg seines Vorgängers noch zu übertrumpfen: Insgesamt 300 Millionen US-Dollar mehr als der Vorgängerfilm nahm er an den weltweiten Kinokassen ein und wurde zu einem der größten Blockbuster des Jahres. Nun ist der Hit bei Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbar.

Die Dramaserie "Dune: Prophecy", produziert von HBO und Legendary Television, wird ebenfalls noch 2024 bei Sky und WOW zu sehen sein und dort ihre exklusive Premiere feiern. Sie spielt wie die Filmreihe im weitläufigen Universum von Dune, erschaffen vom gefeierten Autor Frank Herbert.

Ausstrahlung:

"Dune: Part Two" ist ab dem 6. September auf Sky und WOW abrufbar sowie am gleichen Tag um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere.

