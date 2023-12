ADAC gibt Tipps für den Weihnachtsbaumtransport / Ladung muss ordnungsgemäß gesichert sein / Bußgelder bis zu 60 Euro drohen

München (ots) - Winterkleidung im Auto ist keine gute Idee, insbesondere nicht für Kinder - das hat der ADAC eindrücklich in einem Crashtest mit einem Kleinkinder- und einem Erwachsenen-Dummy in dicken Anoraks bewiesen. Grund: Der Gurt liegt nur lose am Körper an und kann bei einem Unfall nicht optimal ...

mehr