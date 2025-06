NORMA

NORMA: weiter geht´s Mitte Juni mit der größten Preissenkung - zahlreiche Artikel ab sofort um bis zu 15 Prozent reduziert

Von FJORDKRONE-Fisch über Katzenfutter bis hin zu Hygieneartikeln

Nürnberg

Wer sparen will, geht zu NORMA! Das kann man angesichts der heutigen Preissenkung des Nürnberger Discounters erneut festhalten. Denn: Schon wieder werden viele weitere Produkte mit sofortiger Wirkung deutlich im Preis reduziert. Kundinnen und Kunden sparen dabei bis zu 15 Prozent beim Einkauf. Vor allem Fischprodukte der beliebten Eigenmarke FJORDKORNE stehen diesmal im Fokus. So kostet das Premium Heringsfilets in Creme in der 200-Gramm-Dose jetzt nur noch 1,09 Euro und ist damit 20 Cent günstiger.

Neben Fisch finden Verbraucherinnen und Verbraucher aber auch Katzenfutter von CAT BONBON, Grünen Tee von CORNWALL oder Reinigungstücher von ELCURINA im Angebot - ein Besuch in der nächsten NORMA-Filiale lohnt sich also allemal. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

LA PALOMA Thunfischfilets 195 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR FJORDKRONE Thunfischfilets in eigenem Saft 195 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR FJORDKRONE Thunfischsalat 210 g Bislang: 1,95 EUR Jetzt: 1,79 EUR FJORDKRONE Thunfischfilets in Sonnenblumenöl 195 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR FJORDKRONE Zarte Heringsfilets 200 g Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR FJORDKRONE Premium Heringsfilets in Creme 200 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,09 EUR CORNWALL Grüner Tee 43,75 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR CAT BONBON Premium Gourmet Trockenfutter 800 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR CAT BONBON Gefüllte Knusperkissen 150 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,95 EUR SOMMERLAND Blütenhonig / Waldhonig 500 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,39 EUR ELCURINA Reinigungstücher 5in1 50 Stück Bislang: 1,89 EUR Jetzt: 1,65 EUR ELCURINA Reinigungstücher 25 Stück Bislang: 0,95 EUR Jetzt: 0,85 EUR DENTABELLA Interdentalpflege 7 Stück / 42 Stück / 70 Stück / 75 Stück Bislang: 1,35 EUR Jetzt: 1,25 EUR

Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

