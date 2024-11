Simpli GmbH

Speed to Lead - Wie Eva, die digitale Vertriebsassistentin von Simpli.bot den Vertrieb revolutioniert

Lead-Management ist ein entscheidender, aber oft vernachlässigter Teil der Kundenakquise. Um dafür zu sorgen, dass eine möglichst große Zahl der Leads tatsächlich zu zahlenden Kunden wird, bietet das Team der Simpli GmbH unter Tim Hoppe und Dennis Melson mit ihrer Marke Simpli.bot Unternehmen KI-gestützte Vertriebslösungen. Diese ermöglichen es, mehr Kunden effizient und ohne Flüchtigkeitsfehler zu betreuen. Was genau es damit auf sich hat und wie ihre digitale Vertriebsassistentin Eva den Vertrieb revolutioniert, erfahren Sie hier.

Zeit ist im Vertrieb bares Geld wert: Lässt sich ein Unternehmen nach der Kontaktanfrage zu viel Zeit mit seiner Reaktion, schwindet die Begeisterung des potenziellen Kunden schon ab der ersten Minute. Je länger der Interessent warten muss, desto höher ist also die Chance, dass er sich für eine andere Firma entscheidet oder das Interesse am Angebot ganz verliert - die Ressourcen, die bis dahin in die Lead-Gewinnung geflossen sind, gehen verloren. Besonders die ersten Minuten nach dem Kontakt sind entscheidend. "Statistiken und Performance-Analysen zeigen, dass schon nach zwei Minuten die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses nur noch ein Viertel der ursprünglichen Chance beträgt", erklärt Dennis Melson von der Simpli GmbH.

"Für Unternehmen, die auf traditionelle Vertriebstechniken setzen, stellt dies ein massives Problem dar", ergänzt sein Geschäftspartner Tim Hoppe. "Sie verlieren nämlich einen Großteil ihrer potenziellen Kunden, ohne dies überhaupt zu merken." Das Team von Simpli.bot hat die Lösung: digitale Vertriebsmitarbeiter. Anders als ein menschlicher Vertriebsmitarbeiter ist ihre digitale Vertriebsassistentin Eva 24/7 verfügbar. Das macht sie ideal, um Interessierte sofort nach der Kontaktaufnahme abzuholen und durch die Customer-Journey zu führen. Im Unterschied zu generischen KI-Lösungen deckt Simpli.bot den gesamten Vertriebsprozess ab. Ein besonderer Vorteil dabei: Die KI-Lösung lässt sich individuell auf jedes Unternehmen zuschneiden, um beste Verkaufschancen zu ermöglichen. Warum ein effizientes Lead-Management entscheidend für den Erfolg ist und wie genau Eva hilft, mehr Abschlüsse zu erzielen, haben Dennis Melson und Tim Hoppe von der Simpli GmbH im Folgenden zusammengefasst.

Jede Minute zählt - Kaufinteresse direkt nach der Anfrage am höchsten

Man stelle sich die Ausgangssituation einmal so vor: Nachdem die Marketing-Maßnahmen einen potenziellen Kunden auf die Unternehmens-Website gelockt haben, informiert dieser sich näher. Ist er überzeugt, stellt er eine Kontaktanfrage über das Formular auf der Website. Zu diesem Zeitpunkt ist seine Begeisterung am höchsten - ein Abschluss ist aber noch nicht garantiert. Trotzdem reagieren viele Betriebe entweder aus Bequemlichkeit oder aufgrund fehlender Vertriebskapazitäten erst stark verzögert. Teils vergehen mehrere Tage, bis der Interessent eine erste Rückmeldung erhält.

Der potenzielle Kunde steht jedoch in der Zwischenzeit nicht still. Im Gegenteil: Hört er nicht sofort von einem Unternehmen, sucht er nach Alternativen. Schlussendlich fällt die Entscheidung meist auf den Anbieter, der am schnellsten auf seine Anfrage reagiert und ihn bis dahin am besten betreut hat. Neueste Erkenntnisse zeigen diesbezüglich, dass schon wenige Minuten einen massiven Unterschied ausmachen. So ist fünf Minuten nach dem Erstkontakt die Chance auf einen erfolgreichen Abschluss ganze 2100 Prozent höher als bei einem Lead, der erst nach einer halben Stunde vom Anbieter hört.

Speed to Lead wichtiger denn je

Die Devise lautet deshalb: Speed to Lead. Nach der Kontaktaufnahme ist es entscheidend, sofort präsent zu sein. Leads müssen schnellstmöglich erfasst, vorqualifiziert und optimal betreut werden, um sie effektiv zu Kunden zu machen. Dieses Lead-Management spielt eine mindestens ebenso große Rolle bei der Kundenakquise wie das Marketing und sollte keinesfalls vernachlässigt werden. Um keine Chancen zu verpassen, sollten Kunden im Idealfall bereits nach einer Minute von einem Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens hören - in der Praxis ist dies für menschliche Mitarbeiter allerdings nur schwer realisierbar.

Um sich dennoch diesen Wettbewerbsvorteil zu sichern, hat das Team von Simpli.bot mit Eva eine Lösung geschaffen: Als erste voll anpassbare KI-Vertriebsmitarbeiterin lässt sie sich in nur zwei Wochen für jeden Einsatzzweck und Vertriebsprozess beschulen - ob im Handwerk oder in der Softwarebranche. Auf Basis umfassender Analysen der bestehenden Prozesse ist es möglich, Eva optimal dafür einzurichten, den Vertrieb zu unterstützen. Dabei agiert sie ähnlich wie die bereits vielerorts im Einsatz befindlichen KI-Chatbots. Der Unterschied ist jedoch, dass Eva nicht nur simple Fragen beantwortet, sondern sofort auf Kontaktanfragen antwortet und den Kunden wie ein menschlicher Vertriebsmitarbeiter während der gesamten Customer-Journey betreut.

Mit Eva keinen Kunden mehr verpassen

Somit ermöglicht es Eva, den Kunden abzuholen, bevor auch nur ein winziger Teil seiner Begeisterung schwindet. Jeden Prozess im Vertrieb, der automatisiert und standardisiert werden kann, kann Eva auch übernehmen. Sie ist dadurch bestens dafür geeignet, menschliche Mitarbeiter zu entlasten und Kunden binnen kürzester Zeit hilfreiche Antworten auf den Großteil aller Anliegen zu liefern. Dies baut Vertrauen auf und sorgt dafür, dass die Abschlussrate nachhaltig steigt. Und nicht nur das: Da sie mehrere Interessenten gleichzeitig betreuen kann, schafft Eva bis zu 90 Prozent Entlastung im Lead-Management.

Dies bietet für Unternehmen einen entscheidenden Vorteil bei der Gewinnung neuer Kunden. Durch automatisiertes und reaktionsschnelles Lead-Management steigt die Zahl der Abschlüsse massiv an - die Umsätze steigen also wie von selbst. Unternehmen sind dadurch endlich in der Lage, den Schmerz und die Unsicherheit verlorener Leads zu überwinden und sich darauf zu konzentrieren, ihren Kunden den bestmöglichen Service in allen Bereichen zu bieten.

