Kundenanfragen in Umsatz verwandeln: Wie die erstklassigen KI-Vertriebsmitarbeiter von Simpli.bot die Zukunft des Vertriebs für lokale und mittelständische Unternehmen gestalten

Bielefeld

In vielen Unternehmen ist die effiziente Bearbeitung von Leads und Anfragen über den gesamten Vertriebsprozess hinweg eine anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe, die jedoch entscheidend für den Geschäftserfolg ist. Tim Hoppe und Dennis Melson, die Gründer der Simpli GmbH, haben mit ihrer Marke Simpli.bot eine Lösung entwickelt, die genau hier ansetzt: Gemeinsam mit ihrem Team liefern sie ihren Kunden maßgeschneiderte KI-gestützte Vertriebsprozesse und exzellent geschulte KI-Vertriebsmitarbeiter. Wie die KI-Vertriebsmitarbeiter von Simpli.bot die Zukunft des Vertriebs für lokale und mittelständische Unternehmen gestalten, erfahren Sie im Folgenden.

Die meisten lokalen und mittelständischen Unternehmen haben Schwierigkeiten, eingehende Anfragen schnell in zahlende Kunden zu verwandeln. Langsame Reaktionszeiten, eingeschränkte Erreichbarkeit, die Notwendigkeit vieler Nachverfolgungen und komplexe Bearbeitungsprozesse machen es ihnen schwer, Anfragen rechtzeitig zu bearbeiten, ohne dass potenzielle Kunden abspringen. Hinzu kommt, dass viele Betriebe Schwierigkeiten haben, leistungsstarke und kosteneffiziente Mitarbeiter zu finden, da Vertriebsaufgaben vielerorts als mühsam und unattraktiv gelten. Dadurch bleibt ihr volles Umsatzpotenzial ungenutzt. "Um dieses Problem zu lösen, experimentieren viele Unternehmen mit KI-Technologien, doch der Erfolg bleibt oft aus", berichtet Tim Hoppe von der Simpli GmbH. "Schätzungen zufolge scheitern bis zu 80 Prozent der KI-Projekte."

"Der Einsatz von KI alleine reicht nicht aus, um echte Ergebnisse zu erzielen", fährt sein Geschäftspartner Dennis Melson fort. "Vielmehr müssen KI-Lösungen entlang des gesamten Vertriebsprozesses und basierend auf den Kundenanforderungen angepasst werden, um echten Mehrwert zu bieten." Genau hier setzen die Experten der Simpli GmbH an: Mit Simpli.bot haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen mit kontinuierlichen Kundenanfragen maßgeschneiderte KI-gestützte Vertriebsprozesse und Vertriebsmitarbeiter zu liefern. Die KI-Softwareplattform von Simpli.bot integriert alle wichtigen Vertriebsprozesse und ermöglicht es dem KI-Vertriebsmitarbeiter, effizient und automatisiert über unterschiedlichste Kommunikationskanäle und interne Systeme zu arbeiten. Im Unterschied zu generischen KI-Lösungen deckt Simpli.bot dabei den gesamten Vertriebsprozess ab. Außerdem ist die KI-Lösung individuell auf jedes Unternehmen zugeschnitten, um dafür zu sorgen, dass deutlich mehr Verkaufschancen genutzt werden können. Mit ihrem Angebot hat das Team von Simpli.bot bereits die Vertriebsprozesse hunderter lokaler und mittelständischer Unternehmen revolutioniert - und dadurch zu erheblichen Erfolgen geführt.

Die Herausforderungen für lokale und mittelständische Unternehmen

"Aktuellen Studien zufolge sehen sich lokale und mittelständische Unternehmen zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, dass 62 Prozent ihrer eingehenden Anrufe unbeantwortet bleiben", sagt Tim Hoppe. "Zudem bevorzugen 90 Prozent der Kunden Chat- oder Textnachrichten gegenüber Telefonaten. Doch diese Vorliebe bleibt in vielen Vertriebsprozessen ungenutzt, was dazu führt, dass potenzielle Kunden die gewünschten Kontaktmöglichkeiten nicht finden und infolgedessen abspringen."

Etwa 73 Prozent der Leads werden niemals kontaktiert, was zu erheblichen Umsatzverlusten führt. Viele Verkäufer geben bereits nach dem ersten Follow-up auf, obwohl für 80 Prozent der Verkäufe mindestens fünf Follow-ups erforderlich sind. Generische KI-Chatbots, die meist nur einfache Fragen beantworten können, sollen Abhilfe schaffen, sind aber oft nicht dazu in der Lage, den gesamten Vertriebsprozess abzudecken. Das führt dazu, dass Unternehmen ihre Ziele nicht erreichen, weil das volle Potenzial ihrer Anfragen und Leads ungenutzt bleibt.

So optimiert Simpli.bot den gesamten Vertriebsprozess mittels KI

An dieser Stelle kommt Simpli.bot ins Spiel: Die KI-Plattform bietet maßgeschneiderte KI-Vertriebsmitarbeiter, die den gesamten Vertriebsprozess abdecken - von der Leaderfassung über die Nachverfolgung bis hin zum Abschluss. Im Grunde arbeitet Simpli.bot wie ein zusätzliches Teammitglied, das sich nahtlos in die bestehenden Arbeitsabläufe integriert, um den besten Nutzen zu gewährleisten. Die meisten Kunden der Kundenunternehmen bemerken dank der nahtlosen Umsetzung gar nicht, dass sie mit einer KI interagieren.

"Simpli.bot hat bereits hunderten von lokalen und mittelständischen Unternehmen dabei geholfen, ihre Vertriebsprozesse zu verbessern und ihre Konversionsraten zu steigern", betont Dennis Melson. "Zeitersparnisse von bis zu 90 Prozent sind dabei keine Seltenheit, wodurch Unternehmen ihre Ressourcen wesentlich effizienter einsetzen und sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können. Darüber hinaus beobachten wir häufig eine Steigerung der Anfragen um meist 200 bis 400 Prozent auf der Homepage, wenn wir Chat- und Textkommunikation integrieren. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Kommunikationsvorlieben der Kunden zu berücksichtigen. Simpli.bot sorgt dafür, dass keine Verkaufschance ungenutzt bleibt."

Dass die Methode der Simpli GmbH funktioniert, veranschaulichen zahlreiche Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden. Darunter auch ein Umzugsunternehmen, das seine Terminquote von unter 10 Prozent auf über 30 Prozent steigern konnte, nachdem Simpli.bot die Nachverfolgung und Terminierung der Leads übernommen hatte. Ein Premium-Fitnessstudio konnte dank Simpli.bot vier Mitarbeiter, die bisher nur telefonisch Leads und Anfragen bearbeitet hatten, als Berater einsetzen. Dadurch stieg die Anzahl der qualifizierten Termine und erfolgreichen Abschlüsse um etwa 400 Prozent. Ein Softwareunternehmen konnte seine qualifizierten Termine um 342 Prozent steigern, indem Simpli.bot unqualifizierte Termine aussortierte und wichtige Vertriebsaufgaben übernahm. Die Variation an Unternehmen zeigt, dass Simpli.bot branchenübergreifend funktioniert: Schließlich möchte kein Kunde, ganz gleich in welcher Branche, gern lange auf Antworten warten oder gar einen schlechten Kundenservice erleben.

Simpli.bot als Zukunft des KI-gestützten Vertriebs

Der Trend zeigt klar, dass Unternehmen, die frühzeitig auf maßgeschneiderte KI-Lösungen im Vertrieb setzen, langfristig erfolgreicher und wettbewerbsfähiger sind. Simpli.bot führt diese Entwicklung an, indem es lokale und mittelständische Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebsziele effizient zu erreichen, ohne den typischen Fallstricken von KI-Projekten zu erliegen.

"Handwerksbetriebe, die jetzt handeln, sichern sich einen klaren Wettbewerbsvorteil", sagt Tim Hoppe. "Unternehmen, die an Simpli.bot interessiert sind, haben die Möglichkeit, Eva, unsere eigene KI-Vertriebsmitarbeiterin, kostenlos selbst zu erleben. Anschließend vereinbaren wir gerne einen kostenlosen KI-Vertriebsprozessberatungstermin, um zu analysieren, wie und wo Simpli.bot konkrete Verbesserungen bewirken kann. Am Ende entscheiden unsere Kunden ganz in Ruhe, ob und wie sie von den Vorteilen profitieren möchten. Das Ergebnis ist ein hochqualifizierter Vertriebsmitarbeiter, der durch schnelle Reaktionszeiten und hohe Qualität überzeugt, dabei jedoch kostengünstig enorme Umsatzsteigerungen ermöglicht - und das bei üblicherweise 90 Prozent weniger unbeliebtem Vertriebsaufwand."

