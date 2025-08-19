NORMA

Säfte der NORMA-Eigenmarke TRIMM gibt's ab sofort bis zu elf Prozent günstiger

Fruchtig frisch und ab Mitte August 2025 zu reduzierten Preisen

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Saftige Preissenkung für alle NORMA-Kundinnen und Kunden - und zwar ab sofort! Der Lebensmittel-Händler reduziert viele Säfte der Discount-Eigenmarke TRIMM um bis zu elf Prozent. Für das Frühstück oder als erfrischende Abkühlung zwischendurch: Preis-Highlight ist diesmal der Orangen/Ananas Direktsaft in der 1-Liter-Packung - statt 2,99 Euro kostet der nun nur noch 2,65 Euro. NORMA gibt auch weiterhin, wann immer möglich, Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): TRIMM Orangen/Ananas Direktsaft 1 l Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,65 EUR TRIMM Orangennektar 6x1,5 l Bislang: 11,94 EUR Jetzt: 10,74 EUR TRIMM Orangennektar 1,5 l Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR TRIMM Orangensaft 6x1,0 l Bislang: 13,14 EUR Jetzt: 11,94 EUR TRIMM Orangensaft 1 l Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell