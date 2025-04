Veigel GmbH + Co. KG

Veigel übernimmt Fahrschulsimulatoren von SIFAT in ganzheitliches, digitales Fahrschulkonzept

Öhringen/Berlin (ots)

Berliner Hersteller von High-Tech-Simulatoren konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Lösungen für die Bereiche Blaulicht, Transport, Verteidigung und Rennsport

Europaweit führender Anbieter von Fahrschulsystemen macht Simulatoren zum Teil seiner digitalen Ausbildungsplattform SYNPLI

"Die Übernahme ist ein großer Schritt auf dem Weg zur ganzheitlichen, digitalen Fahrschule der Zukunft." So kommentiert Jann Hendrik Swyter, Geschäftsführer der schwäbischen Traditionsfirma Veigel, die Übernahme des Bereichs Fahrschulsimulatoren der SIFAT Road Safety. Der Berliner Entwickler und Hersteller von High-Tech-Fahrsimulatoren verkauft den Bereich mit Wirkung zum 1. April 2025 an den Fahrschulspezialisten Veigel. "Wir werden uns auf die Weiterentwicklung unserer simulatorgestützten aus- und Fortbildungslösungen für die Bereiche Blaulicht, Transport, Verteidigung und Rennsport konzentrieren", sagt SIFAT-Geschäftsführer Alexander Orlandea. "Wir freuen uns, dass Veigel unsere Fahrschulsimulatoren zu einem integralen Bestandteil seines digitalen Fahrschulangebots SYNPLI machen wird."

SYNPLI, ist eine digitale Ausbildungsplattform, die Veigel für Fahrschulen entwickelt hat. "Die nahtlose Integration der Fahrschulsimulatoren in SYNPLI ist eine logische Erweiterung unseres Angebots", meint Swyter. "Der Simulator wird nicht mehr als isoliertes Trainingsgerät betrachtet, sondern als Teil eines geschlossenen Lernkreislaufs, der Theorie, Praxis und KI-gestützte Lernstandskontrollen intelligent verknüpft."

Schnell, sicher und mit Spaß zum Führerschein

Die Fahrschüler erhalten mit SYNPLI eine App, die sie auf dem gesamten Weg der Fahrausbildung begleitet, Ängste nimmt und die Ausbildung effizienter macht. "Durch personalisierte Simulationen kann jeder Schüler genau das trainieren, was ihn schneller an sein Ziel bringt, den Führerschein sicher und effizient zu erhalten. Denn nicht jeder braucht dieselben Übungsstunden, sondern die für ihn richtigen."

Nach der Übernahme des Bereichs Fahrschulsimulatoren wollen SIFAT und Veigel weiter partnerschaftlich zusammenarbeiten. Swyter: "Wir planen, gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln, um die nächste Generation von Fahrern besser, sicherer und effizienter auszubilden."

Über Veigel und SYNPLI

Die Erfindung der Doppelbedienung für Fahrschulwagen im Jahr 1925 durch Wilhelm Veigel gilt als Geburtsstunde von Veigel Automotive. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Partner europäischer Fahrschulen und von behindertengerechten Mobilitätslösungen entwickelt. Mit der digitalen Ausbildungsplattform SYNPLI geht das Unternehmen den nächsten Entwicklungsschritt. Die ganzheitliche Lösung erleichtert Fahrlehrern die Arbeit und ermöglicht Fahrschülern eine Ausbildung, die Spaß macht, sicher und effizient ist. Mehr Infos unter www.veigel-automotive.de und www.synpli.de.

Über SIFAT Roadsafety:

Die SIFAT Roadsafety GmbH entwickelt und baut Fahrsimulatoren für den professionellen Einsatz bei Speditionen, Werkverkehrs-Fuhrparks, Polizei, Feuerwehren, Rettungsdiensten und Defense Organisationen, sowie den Pro-Rennsport. Die Schulung an SIFAT-Simulatoren ergänzt die praktische Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern effizient und umweltfreundlich und wird auch von gestandenen Profis akzeptiert und geschätzt. Verschiedene Variationen ermöglichen beispielsweise ein Training in Original-Fahrerkabinen von Mercedes-Benz, MAN oder Scania, im Cockpit eines Rettungsfahrzeugs oder in Rennwagen. Im Vordergrund steht immer das realistische Fahrerlebnis. Alle Simulatoren arbeiten mit einer Bewegungs-Plattform, die erlebbar macht, wie sich das Fahrzeug etwa in Kurven verhält. Alle Schulungen sind besonders effizient, weil trainiert wird, ohne dass ein Fahrzeug real gefahren werden muss und Sprit verbraucht. Außerdem werden in den individuell auszuwählenden Trainingseinheiten gezielt Situationen geübt, die für den Alltag der jeweiligen Fahrer relevant sind. Mehr Informationen unter www.SIFAT-roadsafety.de.

