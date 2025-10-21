NORMA

Team Abenteuer - NORMA macht mit

Azubis zaubern acht Vorschulkindern der Lebenshilfe Fürth ein Lächeln ins Gesicht

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Tu Gutes, wo du kannst - es gibt immer eine Gelegenheit. Diesem Vorsatz folgend, setzten die Auszubildenden der Firma NORMA auch in diesem Jahr eine gute Tat um, die am Ende alle glücklich machte. Unter dem Motto "Team Abenteuer - NORMA macht mit" ging es zusammen auf Entdeckungsreise.

Schon vor einigen Monaten diskutierten die Azubis erstmals im Rahmen einer ihrer monatlichen Azubirunden über "Das diesjährige soziale Projekt".

Nach langen Überlegungen beschlossen sie mit acht Vorschulkindern der Lebenshilfe Fürth einen Ausflug in den Playmobil FunPark zu machen. Das Ziel der NORMA-Azubis war ganz klar: den Kleinen an diesem Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Durch eine intensive Planung im Team organisierten die Azubis sowohl Essen, Getränke, kleine Geschenke für die Kids und sonstiges Equipment, als auch den groben Tagesablauf selbstständig. Die Ausbilderinnen kümmerten sich um einen festen Termin und um die finanziellen Angelegenheiten.

Nach vielen gemeinsamen Besprechungen und einem Kennenlernen mit den Vorschulkindern und ihren Betreuerinnen stieg die Vorfreude der Auszubildenden des Lebensmitteldiscounters Tag für Tag.

Die Azubis versammelten sich mit guter Stimmung früh in der Unternehmenszentrale und trafen letzte Vorbereitungen. Nun hieß es Abfahrt und die Auszubildenden fuhren mit dem Bus zur Lebenshilfe, um die bereits wartenden Kinder abzuholen.

Im Playmobilpark angekommen, sah man schon die Gesichter der Kleinen strahlen. Zu Beginn bauten die Kaufleute für Büromanagement ein Buffet mit einer Vielzahl an selbstgemachten Leckereien auf. Von Obst und Gemüse über Fingerfood bis zu frisch gebackenen Brownies war alles dabei. Somit konnte sich jeder für den aufregenden Tag stärken.

Nun endlich ging es ans langersehnte Spielen. Angefangen beim Bauernhof, wo die Kinder Kühe melken konnten und Pferde striegelten, weiter zur Goldmine und zum Wasserspielplatz, über die Ritterburg und den Rutschenhang bis zum Klettergarten im Indoor-Bereich - die Kinder erkundeten zusammen mit den Auszubildenden der NORMA viele Themenbereiche des Parks. Durch die vielen Spielstationen, die das Playmobilland in Zirndorf bot, konnten sich die Kleinen gar nicht entscheiden, wo sie sich als Erstes austoben wollen. Damit aber niemand zu kurz kam, sagten die Betreuerinnen zu den Vorschulkindern "Jeder sucht sich eine Biene" - so wurden die Auszubildenden von den Kindern der Lebenshilfe genannt.

Nach ein paar Stunden voller Spiel und Spaß war es Zeit für ein wohlverdientes Mittagessen. Während des Essens konnten die kleinen Gäste gegenseitig von ihren Erlebnissen und Lieblingsattraktionen berichten.

Nach dem Mittagessen wartete noch eine besondere Attraktion: das Kinderschminken! Die Azubis hatten sich dazu entschieden, einen kleinen Schminkstand aufzubauen, an dem die Kinder in kunterbunte Schmetterlinge, Tiger und Superhelden verwandelt wurden. Die Freude in den Augen der Kinder war unbezahlbar, als sie sich im Spiegel betrachteten und stolz ihre farbenfrohen Gesichter präsentierten.

Der Tag neigte sich dem Ende zu, aber die Begeisterung der Kinder war unbeschreiblich. Der Ausflug in den Playmobil FunPark war nicht nur ein Höhepunkt für die Kinder, sondern auch für die Azubis, die wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Kindern sammeln konnten. Den besonderen Tag werden die Azubis durch die vielen unvergesslichen Erlebnisse lange in Erinnerung behalten.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell